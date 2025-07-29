Признание Палестины: Саудовская Аравия выдвинула условие для нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия может нормализовать отношения с Израилем только после создания Палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны принц Фейсал бин Фархан, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

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По его словам, эта позиция королевства остается неизменной.

И основывается на твердом убеждении, что только через создание Палестинского государства и только через учет законных прав палестинского народа на самоопределение мы можем достичь устойчивого мира и реальной интеграции в регионе - сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп настаивает на присоединении Саудовской Аравии к так называемым "Авраамским соглашениям", призванным нормализовать отношения между арабскими государствами и Израилем. При этом камнем преткновения является нынешний гуманитарный кризис в Секторе Газа.

"Нет никакого доверия к разговору о нормализации с постоянными смертями, страданиями и разрушениями в Газе", – сказал Бин Фархан.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул необходимость прекращения войны в Секторе Газа, освобождения заложников и восстановления Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "решительно осуждает" решение Макрона. По его словам, решение Макрона "поощряет террор и рискует создать еще одного иранского посредника, как это произошло с Газой".

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