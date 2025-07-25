"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп отреагировал на заявление Макрона по Палестине

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину государством, передает УНН со ссылкой на Sky News.

То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

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Контекст

Президент Франции объявил о значительном изменении политики в письме к президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу прошлой ночью и, как ожидается, сделает официальное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре.

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Макрон сказал, что надеется, что план принесет мир в регион, но это вызвало гневные упреки со стороны Израиля и США.

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