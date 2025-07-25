"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп отреагировал на заявление Макрона по Палестине

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
14:49 • 39128 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
14:30 • 18840 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
14:19 • 21805 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
13:59 • 42123 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
11:31 • 28678 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 47186 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
25 июля, 09:34 • 48776 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
25 июля, 09:03 • 90484 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
25 июля, 08:28 • 48770 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
25 июля, 07:59 • 42486 просмотра
Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.9м/с
70%
748мм
Популярные новости
Зеленский рассказал, что будет, если ВР не проголосует за новый законопроект по НАБУ и САП25 июля, 07:59 • 13725 просмотра
Со стороны россиян начались первые разговоры о встрече лидеров - Зеленский25 июля, 08:57 • 13187 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 103974 просмотра
HR-директор Astronomer Кристин Кэбот, обнимавшаяся с коллегой на концерте Coldplay, ушла в отставку25 июля, 09:57 • 12152 просмотра
Режиссер и военный Ярослав Грубич потерял руку на фронте11:50 • 28947 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона14:49 • 39134 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
13:59 • 42127 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 104827 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 96692 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 116515 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Марк Рютте
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Львовская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 238323 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 353070 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 433047 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 433991 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 419957 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Су-34
Facebook
Старлинк
ТикТок

"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп отреагировал на заявление Макрона по Палестине

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину государством, заявив, что его слова не имеют значения. Макрон планирует сделать официальное заявление на Генассамблее ООН в сентябре, что вызвало возмущение Израиля и США.

"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп отреагировал на заявление Макрона по Палестине

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину государством, передает УНН со ссылкой на Sky News.

То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса 

– сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Безрассудное решение": Рубио прокомментировал планы Макрона о признании Палестины25.07.25, 06:40 • 22455 просмотров

Контекст

Президент Франции объявил о значительном изменении политики в письме к президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу прошлой ночью и, как ожидается, сделает официальное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре.

Площадка для уничтожения Израиля: Нетаньяху оценил решение Макрона о признании Палестины государством25.07.25, 01:37 • 17593 просмотра

Макрон сказал, что надеется, что план принесет мир в регион, но это вызвало гневные упреки со стороны Израиля и США.

Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25.07.25, 17:49 • 39134 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Махмуд Аббас
Израиль
Белый дом
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
Соединённые Штаты
Государство Палестина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9