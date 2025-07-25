Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова признать независимость палестинского государства. Такое заявление вызвало резкое осуждение со стороны Израиля и Соединенных Штатов, однако европейские союзники Макрона отреагировали скорее позитивно-нейтрально. Настало ли время для появления на карте мира еще одного государства и приведет ли это к прекращению кровопролития на Ближнем Востоке - разбирался корреспондент УНН.

Готов ли мир признать Палестинское государство

Президент Макрон объявил, что Франция намерена признать палестинское государство в сентябре на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Таким образом французский лидер надеется принести мир в регион.

Также Макрон обнародовал письмо, направленное президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу, в котором подтверждается намерение Франции продолжать признание Палестины и работать над тем, чтобы убедить других партнеров последовать этому примеру.

Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в следующем сентябре - сказал Макрон.

Таким образом, Франция, где расположены крупнейшие в Европе еврейские и мусульманские общины, станет первой крупной западной страной, которая признает палестинское государство. До этого образование независимого государства поддерживали лишь ряд мусульманских стран и левых диктаторских режимов.

Впрочем, намерение французского лидера вызвало резкую негативную реакцию со стороны Израиля и Вашингтона.

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В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал на своей странице в Х довольно резкое заявление, подчеркнув, что палестинцы не стремятся к соседству с Израилем, а хотят уничтожить страну.

Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после резни 7 октября. Такой шаг вознаграждает террор и рискует создать еще одну иранскую марионетку, как это произошло с Газой. Палестинское государство в этих условиях было бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним. Давайте будем откровенны: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем; они стремятся к государству вместо Израиля - подчеркнул Нетаньяху.

Не менее негативной была реакция государственного секретаря Соединенных Штатов Марка Рубио, который также апеллировал к событиям 7 октября 2023 года, когда произошла массированная атака боевиков ХАМАС на Израиль.

Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАСа и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября - заявил Рубио.

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Впрочем, реакция других союзников Франции была значительно более благосклонной. Например, министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл напомнил, что признание палестинского государства является частью программы правительства премьер-министра Кира Стармера.

Это пункт предвыборной программы нашего правительства - мы стремимся к установлению государственности для Палестины. Это должно произойти так, чтобы стать источником поддержки и обеспечить долговременный мир и стабильность, в которых нуждается Палестина - пояснил он.

В свою очередь, анонимный источник в немецком правительстве сообщил, что Германия не намерена признавать палестинское государство в краткосрочной перспективе. Он добавил, что Германия следит за реакцией других крупных стран относительно планов Франции признать Палестину.

Стоит ли ожидать появления в будущем еще одного арабского государства? Есть ли шанс прекратить многолетнее вооруженное противостояние израильтян и палестинцев? Для этого стоит вспомнить историю конфликта.

Израиль и Палестина: десятилетия войн и ни одного решения

После завершения Второй мировой войны Организация Объединенных Наций приняла решение образовать на территории Палестины два государства: еврейское и арабское. Согласно принятой резолюции арабское государство планировалось создать на территории 11,1 тыс. км2 (42,88% Палестины), где в начале 1947 г. проживало 749 тысяч арабов и 9520 евреев, а еврейское на площади 14,1 тысяч км2 (56,47%) с 499 тыс. евреев и 510 тыс. арабов.

Эту идею категорически отвергли не только палестинские арабы, но и большинство арабских стран в регионе, которые начали вооруженную агрессию против Израиля. Это вылилось в ряд войн, самыми известными из которых стали Шестидневная война (1967 год) и Война Судного дня (1973 год).

В результате победы Израиля большая часть территорий, которые должны были составлять арабское государство, была оккупирована. Крупнейшими территориями, которые сформировали собственные руководящие органы и сформировали нечто вроде государственных образований, были сектор Газа и Палестинская национальная автономия на Западном берегу реки Иордан.

Это сосуществование не было мирным. Начиная еще с середины 60-х годов палестинские арабы совершали кровавые теракты на территории Израиля и за его пределами, которые включали похищения самолетов, взрывы, захват заложников и применение террористов-смертников. Для борьбы с Израилем был основан целый ряд организаций – Организация освобождения Палестины, ФАТХ, ХАМАС, Исламский джихад и другие. Израиль отвечал военными рейдами на арабскую территорию, авиационными ударами и так называемыми "целевыми ликвидациями" - физическим уничтожением главарей палестинских боевиков. В этом кровавом противостоянии на протяжении почти 80 лет погибли десятки тысяч людей с обеих сторон.

Попытки урегулировать конфликт: Кэмп-Дэвидские соглашения

В сентябре 1978 года на встрече президентов Египта и Израиля в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента США Джимми Картера, было подготовлено историческое соглашение между двумя странами о начале мирных переговоров. В Вашингтоне главы государств Израиля и Египта подписали мирный договор. Впрочем, на практике достичь мира не получилось – нападения палестинцев на израильтян продолжались, а Армия обороны Израиля не спешила освобождать территории Палестины.

Впоследствии Израиль пошел на прямые переговоры с Организацией освобождения Палестины. В сентябре 1993 года в результате тайных переговоров в Осло (Норвегия) между Израилем и Организацией освобождения Палестины была подписана декларация о принципах взаимоотношений. Соглашение предусматривало предоставление палестинцам автономии на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в течение пяти лет.

Также Израиль в 2005 году принял решение о выводе с территории Палестинской автономии войск и строительстве на границе стены.

Вывод израильских войск привел к конфликту среди самих палестинцев (между умеренным ФАТХ и радикальным ХАМАС). Палестинская национальная автономия не смогла контролировать радикальных исламистов, и жестокие нападения боевиков на Израиль не прекращались. Самый масштабный произошел 7 октября 2023 года и привел к новому всплеску насилия.

Сможет ли инициатива президента Франции Эммануэля Макрона стабилизировать ситуацию – сказать трудно. Долгое время сплошного кровопролития побуждает относиться скептически. Но кто знает – может хотя бы этому противостоянию суждено наконец закончиться?

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