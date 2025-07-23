Зеленский и глава МИД Израиля обсудили возможности совместного производства оружия

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудили оборонное сотрудничество, усиление украинской ПВО и возможности для совместного производства оружия. Об этом сообщил Зеленский в Telegram, пишет УНН.

Зеленский и глава МИД Израиля обсудили возможности для совместного производства оружия - написал Зеленский.

Президент выразил благодарность Израилю за решение выделить помощь в сфере обеспечения систем водоснабжения южных регионов.

Надеемся и на поддержку усилий по гуманитарному разминированию загрязненных территорий. Обсудили это во время встречи. Спасибо за готовность помогать - сообщил Зеленский.

В прошлом году товарооборот между Украиной и Израилем вырос на 65% - Сибига

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Зеленский встретился с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу.

Украина и Израиль договорились начать отдельный диалог по иранской угрозе. Это происходит на фоне глобальной угрозы безопасности, которую представляет альянс Москвы, Тегерана и Пхеньяна.