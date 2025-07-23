Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сааром обговорили оборонну співпрацю, посилення української ППО та можливості для спільного виробництва зброї. Про це повідомив Зеленський у Telegram, пише УНН.

Зеленський та очільник МЗС Ізраїлю обговорили можливості для спільного виробництва зброї - написав Зеленський.

Президент висловив вдячність Ізраїлю за рішення виділити допомогу у сфері забезпечення систем водопостачання південних регіонів.

Сподіваємося й на підтримку зусиль щодо гуманітарного розмінування забруднених територій. Обговорили це під час зустрічі. Дякую за готовність допомагати - повідомив Зеленський.

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Доповнення

Зеленський зустрівся із главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром. Обговорили ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу.

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози. Це відбувається на тлі глобальної безпекової загрози, яку представляє альянс москви, Тегерана та Пхеньяна.