Торік товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс на 65% - Сибіга

У минулому році товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс на 65% і склав майже один мілярд доларів. Також дві країни мають значний оборонний потенціал, який треба реалізовувати, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, повідомляє УНН.

Минулоріч товарообіг між нашими країнами зріс на 65% і сягнув майже одного мільярда доларів. Маємо розвинути цю позитивну динаміку. Нам важливо відновити діяльність комісії з торгівельно-економічного співробітництва та провести її чергове засідання

Також, за словами Андрія Сибіги, Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій, який необхідно реалізовувати.

Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій. Настав час реалізовувати його спільно заради безпеки та стабільності обох держав. Передбачається поглиблення взаємодії у галузях медицини, енергетики, кібербезпеки та оборони