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Торік товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс на 65% - Сибіга

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Товарообіг між Україною та Ізраїлем минулого року зріс на 65%, досягнувши майже мільярда доларів. Країни також мають значний потенціал у сфері оборонних технологій, який необхідно реалізовувати.

Торік товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс на 65% - Сибіга

У минулому році товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс на 65% і склав майже один мілярд доларів. Також дві країни мають значний оборонний потенціал, який треба реалізовувати, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, повідомляє УНН.

Деталі

Минулоріч товарообіг між нашими країнами зріс на 65% і сягнув майже одного мільярда доларів. Маємо розвинути цю позитивну динаміку. Нам важливо відновити діяльність комісії з торгівельно-економічного співробітництва та провести її чергове засідання

 - зазначив Сибіга.

Також, за словами Андрія Сибіги, Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій, який необхідно реалізовувати.

Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій. Настав час реалізовувати його спільно заради безпеки та стабільності обох держав. Передбачається поглиблення взаємодії у галузях медицини, енергетики, кібербезпеки та оборони

- розповів Сибіга.

Доповнення

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози на тлі альянсу москви, Тегерана та Пхеньяна. Обидві країни стикаються з безпековими викликами з боку росії та Ірану.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. Він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Ізраїль
Пхеньян
Україна
Іран
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