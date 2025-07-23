Торік товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс на 65% - Сибіга
Київ • УНН
Товарообіг між Україною та Ізраїлем минулого року зріс на 65%, досягнувши майже мільярда доларів. Країни також мають значний потенціал у сфері оборонних технологій, який необхідно реалізовувати.
У минулому році товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс на 65% і склав майже один мілярд доларів. Також дві країни мають значний оборонний потенціал, який треба реалізовувати, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, повідомляє УНН.
Деталі
Минулоріч товарообіг між нашими країнами зріс на 65% і сягнув майже одного мільярда доларів. Маємо розвинути цю позитивну динаміку. Нам важливо відновити діяльність комісії з торгівельно-економічного співробітництва та провести її чергове засідання
Також, за словами Андрія Сибіги, Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій, який необхідно реалізовувати.
Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій. Настав час реалізовувати його спільно заради безпеки та стабільності обох держав. Передбачається поглиблення взаємодії у галузях медицини, енергетики, кібербезпеки та оборони
Доповнення
Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози на тлі альянсу москви, Тегерана та Пхеньяна. Обидві країни стикаються з безпековими викликами з боку росії та Ірану.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. Він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади.