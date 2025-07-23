В прошлом году товарооборот между Украиной и Израилем вырос на 65% - Сибига

В прошлом году товарооборот между Украиной и Израилем вырос на 65% и составил почти один миллиард долларов. Также две страны имеют значительный оборонный потенциал, который необходимо реализовывать, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, сообщает УНН.

Детали

В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 65% и достиг почти одного миллиарда долларов. Мы должны развить эту позитивную динамику. Нам важно возобновить деятельность комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и провести ее очередное заседание - отметил Сибига.

Также, по словам Андрея Сибиги, Украина и Израиль имеют значительный потенциал в сфере оборонных технологий, который необходимо реализовывать.

Украина и Израиль имеют значительный потенциал в сфере оборонных технологий. Пришло время реализовывать его совместно ради безопасности и стабильности обоих государств. Предполагается углубление взаимодействия в областях медицины, энергетики, кибербезопасности и обороны - рассказал Сибига.

Дополнение

Украина и Израиль договорились начать отдельный диалог по иранской угрозе на фоне альянса Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Обе страны сталкиваются с вызовами безопасности со стороны России и Ирана.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Украину. Он проведет переговоры с украинским руководством и представителями еврейской общины.