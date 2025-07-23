Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози. Це відбувається на тлі глобальної безпекової загрози, яку представляє альянс москви, Тегерана та Пхеньяна, заявив міністр закордонних справ України під час спільної пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, передає кореспондент УНН.

москва, Тегеран та Пхеньян об'єдналися в єдиний альянс злочинних режимів, які підтримують одне одного та загрожують усьому вільному світові. На тлі цих загроз домовилися активізувати двосторонню співпрацю та започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - повідомив Сибіга.

Деталі

Очільник МЗС наголосив, що сьогодні Україна та Ізраїль стикаються з безпековими викликами з боку росії та Ірану. Це загроза для усієї глобальної безпеки загалом.

"Сьогодні наші країни стикаються з безпековими викликами з боку Ірану і росії, яка представляє екзистенційну загрозу не лише для наших країн, але і для глобальної безпеки. Іран продовжує дестабілізовувати регіон, намагається розвивати ядерну програму та постачає зброю терористичним угрупованням", - сказав міністр.

Доповнення

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. Він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади.