Украина и Израиль договорились начать отдельный диалог по иранской угрозе
Киев • УНН
Украина и Израиль договорились начать отдельный диалог по иранской угрозе на фоне альянса Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Обе страны сталкиваются с вызовами безопасности со стороны России и Ирана.
Украина и Израиль договорились начать отдельный диалог по иранской угрозе. Это происходит на фоне глобальной угрозы безопасности, которую представляет альянс Москвы, Тегерана и Пхеньяна, заявил министр иностранных дел Украины во время совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, передает корреспондент УНН.
Москва, Тегеран и Пхеньян объединились в единый альянс преступных режимов, которые поддерживают друг друга и угрожают всему свободному миру. На фоне этих угроз договорились активизировать двустороннее сотрудничество и начать отдельный диалог по иранской угрозе
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Глава МИД подчеркнул, что сегодня Украина и Израиль сталкиваются с вызовами безопасности со стороны России и Ирана. Это угроза для всей глобальной безопасности в целом.
"Сегодня наши страны сталкиваются с вызовами безопасности со стороны Ирана и России, которая представляет экзистенциальную угрозу не только для наших стран, но и для глобальной безопасности. Иран продолжает дестабилизировать регион, пытается развивать ядерную программу и поставляет оружие террористическим группировкам", - сказал министр.
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Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Украину. Он проведет переговоры с украинским руководством и представителями еврейской общины.