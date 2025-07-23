Обговорили іранську загрозу та двосторонні відносини: Зеленський зустрівся із главою МЗС Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром. Обговорили ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає УНН.

На зустрічі з президентом Зеленським міністр закордонних справ Гідеон Саар обговорив двосторонні відносини та ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу - повідомив посол.

Андрій Сибіга разом з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром відвідали Бабин Яр

Доповнення

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. Він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади.

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози на тлі альянсу москви, Тегерана та Пхеньяна. Обидві країни стикаються з безпековими викликами з боку росії та Ірану.