Обговорили іранську загрозу та двосторонні відносини: Зеленський зустрівся із главою МЗС Ізраїлю
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром для обговорення ситуації на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром. Обговорили ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає УНН.
На зустрічі з президентом Зеленським міністр закордонних справ Гідеон Саар обговорив двосторонні відносини та ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу
Андрій Сибіга разом з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром відвідали Бабин Яр23.07.25, 16:31 • 2812 переглядiв
Доповнення
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. Він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади.
Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози на тлі альянсу москви, Тегерана та Пхеньяна. Обидві країни стикаються з безпековими викликами з боку росії та Ірану.