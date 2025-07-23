Обсудили иранскую угрозу и двусторонние отношения: Зеленский встретился с главой МИД Израиля
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский, передает УНН.
На встрече с президентом Зеленским министр иностранных дел Гидеон Саар обсудил двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу.
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Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Украину. Он проведет переговоры с украинским руководством и представителями еврейской общины.
Украина и Израиль договорились начать отдельный диалог по иранской угрозе на фоне альянса москвы, Тегерана и Пхеньяна. Обе страны сталкиваются с вызовами безопасности со стороны россии и Ирана.