Андрій Сибіга разом з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром відвідали Бабин Яр

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром відвідав меморіальний комплекс Бабин Яр. Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський написав на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.

Деталі

Міністри закордонних справ Ізраїля та України відвідали меморіальний комплекс Бабин Яр - написав посол.

Довідково

Бабин Яр - урочище (парк) на північно-західній околиці Києва. Він став широковідомим в Україні та поза її межами через масові розстріли у 1941–1943 роках людей різних національностей, здійснені німецькими окупантами під час Другої світової війни.

Загалом було вбито від 70 до 150 тисяч чоловік, серед них десятки тисяч євреїв, яких нацистський режим не вважав за людей.

Доповнення

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. Він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади.

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози на тлі альянсу москви, Тегерана та Пхеньяна. Обидві країни стикаються з безпековими викликами з боку росії та Ірану.