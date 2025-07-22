Более 20 стран мира призвали Израиль прекратить боевые действия в Секторе Газа: реакция не заставила себя ждать

Более 20 стран мира выступили с совместным заявлением, призывающим Израиль прекратить боевые действия в Секторе Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Великобритании.

Детали

Совместное заявление подписали министры иностранных дел Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Италии, Греции, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, а также комиссар ЕС по вопросам равенства, готовности и кризисного управления.

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Страдания гражданского населения в Газе достигли новой глубины. Модель оказания помощи израильским правительством опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства. Мы осуждаем капельное снабжение помощи и бесчеловечные убийства гражданских лиц, в том числе детей, которые пытаются удовлетворить свои самые необходимые потребности в воде и пище. Более 800 палестинцев были убиты во время поиска помощи. Отказ израильского правительства в предоставлении необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению неприемлем. Израиль должен выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву - говорится в заявлении.

Реакция Израиля

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман отреагировал на призыв иностранных государств прекратить войну в Секторе Газа. По его словам, это заявление является не помощью, а "обманом, который подает радикальной палестинской группировке ХАМАС неправильный и опасный сигнал".

Оно полностью игнорирует очевидную истину: единственный, кто препятствует соглашению, - это ХАМАС. Именно они начали эту войну, именно они удерживают заложников и именно они саботируют каждую попытку прекращения огня, отвергая четкие и справедливые предложения, которые Израиль уже неоднократно принимал - заявил Гендельман.

Он добавил, что совместное заявление, в котором нет ни слова давления на ХАМАС - "не только несправедливо, но и вредно".

Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны - резюмировал советник.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Армия обороны Израиля начала наземные военные операции в центральной части Сектора Газа, выдав предупреждение об эвакуации для палестинцев в Дейр-эль-Бала.