Понад 20 країн світу закликали Ізраїль припинити бойові дії в Секторі Гази: реакція не забарилась
Київ • УНН
Низка країн виступили зі спільною заявою, закликаючи Ізраїль припинити бойові дії в Секторі Гази через страждання цивільного населення. Радник прем'єр-міністра Ізраїлю назвав цю заяву "оманою", яка подає ХАМАС "неправильний і небезпечний сигнал", оскільки вона не тисне на угруповання.
Понад 20 країн світу виступили зі спільною заявою, яка закликає Ізраїль припинити бойові дії в Секторі Гази. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Великої Британії.
Деталі
Спільну заяву підписали міністрів закордонних справ Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Італії, Греції, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, а також комісар ЄС з питань рівності, готовності та кризового управління.
Ізраїль планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті" на руїнах Рафаха09.07.25, 05:50 • 2175 переглядiв
Страждання цивільного населення в Газі досягли нової глибини. Модель надання допомоги ізраїльським урядом є небезпечною, підживлює нестабільність і позбавляє жителів Гази людської гідності. Ми засуджуємо крапельне постачання допомоги і нелюдські вбивства цивільних осіб, в тому числі дітей, які намагаються задовольнити свої найнеобхідніші потреби у воді та їжі. Понад 800 палестинців були вбиті під час пошуку допомоги. Відмова ізраїльського уряду в наданні необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню є неприйнятною. Ізраїль повинен виконувати свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом
Реакція Ізраїлю
Радник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман відреагував на заклик іноземних держав припинити війну в Секторі Гази. За його словами, ця заява є не допомогою, а "оманою, яка подає радикальному палестинському угрупуванню ХАМАС неправильний і небезпечний сигнал".
Воно повністю ігнорує очевидну істину: єдиний, хто перешкоджає угоді, - це ХАМАС. Саме вони розпочали цю війну, саме вони утримують заручників і саме вони саботують кожну спробу припинення вогню, відкидаючи чіткі та справедливі пропозиції, які Ізраїль уже неодноразово приймав
Він додав, що спільна заява, в якому немає жодного слова тиску на ХАМАС - "не тільки несправедливо, а й шкідливо".
Воно підриває переговорний процес, зміцнюючи в ХАМАС відчуття безкарності та заохочуючи подальше затягування війни
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Армія оборони Ізраїлю розпочала наземні військові операції у центральній частині Сектору Гази, видавши попередження про евакуацію для палестинців у Дейр-ель-Бала.