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Папа Лев XIV призывает к «немедленному прекращению варварства» в Газе

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению «варварства» войны в Газе и мирному разрешению конфликта после обстрела католической церкви Святого Семейства. В результате израильских атак погибли 58 палестинцев и ранены по меньшей мере 60.

Папа Лев XIV призывает к «немедленному прекращению варварства» в Газе

Лев XIV обратился с мощным призывом к миру, выразив глубокое сочувствие жертвам боевых действий в зоне борьбы Израиля и ХАМАС, в результате чего пострадал приход Святого Семейства в Газе.

Передает УНН со ссылкой на VaticanNews.

Детали

Через несколько дней после смертельных боевых действий с участием ЦАХАЛ, которые имели последствия для католической церкви на территории анклава Газы, Папа Лев XIV осудил "варварство" войны в Газе. В воскресенье, 20 июля, понтифик призвал прекратить "неизбирательное применение силы".

Контекст

На этой неделе в Газе была обстреляна католическая церковь. По данным СМИ, "в результате нападения на единственную католическую церковь в секторе Газа, погибли три человека, а несколько получили ранения". Среди них - аргентинский священник Габриэль Романелли.

Молитва Папы

Лев XIV призвал во время сегодняшней молитвы "Ангел Господень" "к немедленному прекращению варварства этой войны и мирному разрешению конфликта".

Дополнение

В воскресенье, палестинского информационного агентства Wafa, "в результате израильских атак погибло 58 палестинцев и ранено по меньшей мере 60".

По данным палестинского СМИ, среди жертв были люди, которые ждали гуманитарную помощь.

Напомним

Папа Лев XIV выражал скорбь по жертвам войны и заверял украинский народ в своей молитве и постоянной близости.

Армия обороны Израиля выдает новое предупреждение об эвакуации для палестинцев, проживающих на юго-западе Дейр-эль-Бала в центральном секторе Газы. Это связано с тем, что впервые с начала войны ЦАХАЛ собирается начать наземные операции в городе

Игорь Тележников

Игорь Тележников

АнонсыНовости Мира
Папа Лев XIV
Армия обороны Израиля
Сектор Газа
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