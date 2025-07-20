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Папа Лев XIV закликає до "негайного припинення варварства" в Газі

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Папа Лев XIV закликав до негайного припинення "варварства" війни в Газі та мирного вирішення конфлікту після обстрілу католицької церкви Святої Родини. Внаслідок ізраїльських атак загинуло 58 палестинців та поранено щонайменше 60.

Папа Лев XIV закликає до "негайного припинення варварства" в Газі

Лев XIV звернувся з потужним закликом до миру, висловивши глибоке співчуття за жертвами бойових дій у зоні боротьби Ізраїля та ХАМАС, внаслідок чого постраждала парафія Святої Родини у Газі.

Передає УНН із посиланням на VaticanNews.

Деталі

Через кілька днів після смертельних бойових дій за участю ЦАХАЛ, які мали наслідки для католицької церкви на територїі анклаву Гази, Папа Лев XIV засудив "варварство" війни в Газі. У неділю, 20 липня, понтифік закликав припинити "невибіркове застосування сили".

Контекст

На цьому тижні у Газі була обстріляна католицька церква. За даними ЗМІ, "внаслідок нападу на єдину католицьку церкву в секторі Газа, загинули троє людей, а кілька отримали поранення". Серед них - аргентинський священик Габріель Романеллі.

Молитва Папи

Лев XIV закликав під час сьогоднішньої молитви "Ангел Господній" "до негайного припинення варварства цієї війни та мирного вирішення конфлікту".

Доповнення

У неділю, палестинського інформаційного агентства Wafa, "внаслідок ізраїльських атак загинуло 58 палестинців та поранено щонайменше 60".

За даними палестинського ЗМІ, серед жертв були люди, які чекали на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо

Папа Лев XIV висловлював скорботу за жертвами війни і запевняв український народ у своїй молитві та постійній близькості.

Армія оборони Ізраїлю видає нове попередження про евакуацію для палестинців, які проживають на південному заході Дейр-ель-Бала в центральному секторі Гази. Це пов’язано з тим, що вперше від початку війни ЦАХАЛ збирається розпочати наземні операції в місті

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

АнонсиНовини Світу
Лев XIV
Армія оборони Ізраїлю
Сектор Газа
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