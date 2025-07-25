"Безрассудное решение": Рубио прокомментировал планы Макрона о признании Палестины

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал планы президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестину независимым государством. Об этом сообщает УНН.

Детали

В соцсети Х Рубио отметил, что Соединенные Штаты Америки решительно отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН.

Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября - написал госсекретарь США.

Как известно, 7 октября 2023 года палестинские вооруженные группировки, возглавляемые ХАМАС, вторглись в Израиль из Сектора Газа, прорвав пограничный барьер и проникнув в прилегающие израильские населенные пункты и на военные объекты. В результате нападения было убито по меньшей мере 108 человек, в том числе женщины, дети и месячные младенцы.

Напомним

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул необходимость прекращения войны в Секторе Газа, освобождения заложников и восстановления Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "решительно осуждает" решение президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинскую автономию независимым государством. По его словам, решение Макрона "поощряет террор и рискует создать еще одного иранского посредника, как это произошло с Газой".

Франция признает Палестину независимым государством в сентябре - Макрон