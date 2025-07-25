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"Безрассудное решение": Рубио прокомментировал планы Макрона о признании Палестины

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США решительно отвергают план президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестину независимым государством на Генассамблее ООН. Рубио назвал это решение безрассудным, служащим пропаганде ХАМАС и вредящим миру.

"Безрассудное решение": Рубио прокомментировал планы Макрона о признании Палестины

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал планы президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестину независимым государством. Об этом сообщает УНН.

Детали

В соцсети Х Рубио отметил, что Соединенные Штаты Америки решительно отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН.

Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября

- написал госсекретарь США.

Как известно, 7 октября 2023 года палестинские вооруженные группировки, возглавляемые ХАМАС, вторглись в Израиль из Сектора Газа, прорвав пограничный барьер и проникнув в прилегающие израильские населенные пункты и на военные объекты. В результате нападения было убито по меньшей мере 108 человек, в том числе женщины, дети и месячные младенцы.

Напомним

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул необходимость прекращения войны в Секторе Газа, освобождения заложников и восстановления Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "решительно осуждает" решение президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинскую автономию независимым государством. По его словам, решение Макрона "поощряет террор и рискует создать еще одного иранского посредника, как это произошло с Газой".

Франция признает Палестину независимым государством в сентябре - Макрон25.07.25, 00:53 • 2556 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Марко Рубио
Израиль
Эммануэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государство Палестина
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