"Безрозсудне рішення": Рубіо прокоментував плани Макрона про визнання Палестини
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США рішуче відкидають план президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестину незалежною державою на Генасамблеї ООН. Рубіо назвав це рішення безрозсудним, що служить пропаганді ХАМАС та шкодить миру.
Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував плани президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестину незалежною державою. Про це повідомляє УНН.
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У соцмережі Х Рубіо зазначив, що Сполучені Штати Америки рішуче відкидають план Макрона визнати палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН.
Це безрозсудне рішення лише служить пропаганді ХАМАС і шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня
Як відомо, 7 жовтня 2023 року палестинські збройні угруповання, очолювані ХАМАС, вторглися до Ізраїлю з Сектору Газа, прорвавши прикордонний бар'єр і проникнувши до прилеглих ізраїльських населених пунктів та на військові об'єкти. Внаслідок нападу було вбито щонайменше 108 осіб, у тому числі жінки, діти та місячні немовлята.
Нагадаємо
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив на необхідності припинення війни в Секторі Гази, звільнення заручників та відбудови Гази.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він "рішуче засуджує" рішення президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську автономію незалежною державою. За його словами, рішення Макрона "заохочує терор і ризикує створити ще одного іранського посередника, як це сталося з Газою".
Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні - Макрон25.07.25, 00:53 • 2560 переглядiв