"Безрозсудне рішення": Рубіо прокоментував плани Макрона про визнання Палестини

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував плани президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестину незалежною державою. Про це повідомляє УНН.

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У соцмережі Х Рубіо зазначив, що Сполучені Штати Америки рішуче відкидають план Макрона визнати палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН.

Це безрозсудне рішення лише служить пропаганді ХАМАС і шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня - написав держсекретар США.

Як відомо, 7 жовтня 2023 року палестинські збройні угруповання, очолювані ХАМАС, вторглися до Ізраїлю з Сектору Газа, прорвавши прикордонний бар'єр і проникнувши до прилеглих ізраїльських населених пунктів та на військові об'єкти. Внаслідок нападу було вбито щонайменше 108 осіб, у тому числі жінки, діти та місячні немовлята.

Нагадаємо

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив на необхідності припинення війни в Секторі Гази, звільнення заручників та відбудови Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він "рішуче засуджує" рішення президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську автономію незалежною державою. За його словами, рішення Макрона "заохочує терор і ризикує створити ще одного іранського посередника, як це сталося з Газою".

Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні - Макрон