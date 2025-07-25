Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні - Макрон

Франція у вересні цього року визнає Палестину Автономію незалежною державою. Про це у соцмережі Х повідомив президент країни Емманюель Макрон, інформує УНН.

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За його словами, він зробить "цю урочисту заяву" на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні - написав Макрон.

Він наголосив, що сьогодні терміново потрібно припинити війну в Секторі Гази та надати допомогу цивільному населенню, при цьому має бути негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази.

Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку та відбудову Гази. Нарешті, важливо побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність та дати їй можливість, прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, зробити свій внесок у безпеку всіх на Близькому Сході. Альтернативи немає - зазначив президент Франції.

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Він додав, що французький народ хоче миру на Близькому Сході.

"Ми, французи, разом з ізраїльтянами, палестинцями і нашими європейськими та міжнародними партнерами повинні продемонструвати, що це можливо. У світлі зобов'язань, взятих на себе президентом Палестинської адміністрації, я написав йому про свою рішучість рухатися вперед", - резюмував Макрон.

Нагадаємо

Раніше цього місяця президент Франції Емманюель Макрон під час державного візиту до Великої Британії закликав британський уряд визнати державу Палестина. Цей крок, на його думку, є єдиним шляхом до миру на Близькому Сході.

У травні Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу, що спонукало Ізраїль відкликати своїх послів і викликати їх представників на знак протесту.

У червні парламент Словенії проголосував за визнання незалежної палестинської держави, при цьому 52 з 90 депутатів підтримали це рішення.

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