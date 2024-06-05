Словенія визнала незалежною палестинську державу
Київ • УНН
Парламент Словенії проголосував за визнання незалежної палестинської держави, при цьому 52 з 90 депутатів підтримали це рішення.
Словенія офіційно визнала незалежну палестинську державу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У вівторок увечері парламент Словенії прийняв рішення визнати незалежну палестинську державу.
Незважаючи на опозиційні намагання консервативної Демократичної партії, 52 з 90 депутатів підтримали це важливе рішення. Решта депутатів утрималися від голосування.
Додамо
Попередньо, Консервативна Демократична партія Словенії колишнього прем'єр-міністра Янеза Янші запропонувала вчора провести дорадчий референдум щодо визнання Палестини. Це призвело б до відстрочки голосування щодо визнання на 30 днів.
Ізраїль розглядає подальші кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через намір визнання Палестинської держави - CNN23.05.24, 10:14 • 22923 перегляди