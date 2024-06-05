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Словенія визнала незалежною палестинську державу

Словенія визнала незалежною палестинську державу

Київ • УНН

 • 33584 перегляди

Парламент Словенії проголосував за визнання незалежної палестинської держави, при цьому 52 з 90 депутатів підтримали це рішення.

Словенія офіційно визнала незалежну палестинську державу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У вівторок увечері парламент Словенії прийняв рішення визнати незалежну палестинську державу.

Незважаючи на опозиційні намагання консервативної Демократичної партії, 52 з 90 депутатів підтримали це важливе рішення. Решта депутатів утрималися від голосування.

Додамо

Попередньо, Консервативна Демократична партія Словенії колишнього прем'єр-міністра Янеза Янші запропонувала вчора провести дорадчий референдум щодо визнання Палестини. Це призвело б до відстрочки голосування щодо визнання на 30 днів.

Ізраїль розглядає подальші кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через намір визнання Палестинської держави - CNN23.05.24, 10:14 • 22923 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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