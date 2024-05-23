Ізраїль розглядає подальші кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через намір визнання Палестинської держави - CNN
Київ • УНН
Норвегія, Ірландія та Іспанія оголосили про свій намір визнати Gалестинську державу, що змусило Ізраїль розглянути дипломатичні кроки проти них, включаючи скасування візитів, анулювання віз і звернення до США за підтримкою для роз'яснення намірів.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю розглядає подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії після того, як вони заявили про свій намір визнати Палестинську державу, з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, повідомляє CNN, пише УНН.
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"Кроки, що розглядаються, включають скасування візитів офіційних осіб цих країн до Ізраїлю та відкликання віз у дипломатів цих країн, що обмежить їхню можливість відвідувати райони на Західному Березі, які знаходяться під контролем Палестинської адміністрації", - пише видання.
Ізраїль, як вказано, також розглядає можливість звернутися до Сполучених Штатів, щоб заручитися дипломатичною підтримкою в наданні роз'яснень від Норвегії, Ірландії та Іспанії щодо їх наміру стосовно рішення, а також попросити США спробувати переконати інші країни не наслідувати їхній приклад.
Нагадаємо
Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили 22 травня, що визнають Палестинську державу, що є історичним, але багато в чому символічним кроком, у відповідь на який Ізраїль відкликав своїх послів у трьох країнах і викликав їх посланців.