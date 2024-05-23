Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за намерения признания Палестинского государства - CNN
Киев • УНН
Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем намерении признать Галестинское государство, что заставило Израиль рассмотреть дипломатические шаги против них, включая отмену визитов, аннулирование виз и обращение к США за поддержкой для разъяснения намерений.
Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании после того, как они заявили о своем намерении признать Палестинское государство, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
"Рассматриваемые шаги включают отмену визитов официальных лиц этих стран в Израиль и отзыв виз у дипломатов этих стран, что ограничит их возможность посещать районы на Западном Берегу, которые находятся под контролем Палестинской администрации", - пишет издание.
Израиль, как указано, также рассматривает возможность обратиться к Соединенным Штатам, чтобы заручиться дипломатической поддержкой в предоставлении разъяснений от Норвегии, Ирландии и Испании относительно их намерения касательно решения, а также попросить США попытаться убедить другие страны не последовать их примеру.
Напомним
Норвегия, Ирландия и Испания заявили 22 мая, что признают Палестинское государство, что является историческим, но во многом символическим шагом, в ответ на который Израиль отозвал своих послов в трех странах и вызвал их посланников.
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