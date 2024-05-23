Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за намерения признания Палестинского государства - CNN

Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании после того, как они заявили о своем намерении признать Палестинское государство, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Рассматриваемые шаги включают отмену визитов официальных лиц этих стран в Израиль и отзыв виз у дипломатов этих стран, что ограничит их возможность посещать районы на Западном Берегу, которые находятся под контролем Палестинской администрации", - пишет издание.

Израиль, как указано, также рассматривает возможность обратиться к Соединенным Штатам, чтобы заручиться дипломатической поддержкой в предоставлении разъяснений от Норвегии, Ирландии и Испании относительно их намерения касательно решения, а также попросить США попытаться убедить другие страны не последовать их примеру.

Напомним

Норвегия, Ирландия и Испания заявили 22 мая, что признают Палестинское государство, что является историческим, но во многом символическим шагом, в ответ на который Израиль отозвал своих послов в трех странах и вызвал их посланников.