Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу, Ізраїль відкликає послів

Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили в середу, що визнають Палестинську державу, що є історичним, але багато в чому символічним кроком, у відповідь на який Ізраїль відкликав своїх послів у трьох країнах і викликав їх посланців, повідомляє AP, пише УНН.

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Палестинці привітали ці заяви як підтвердження їх багаторічних пошуків державності у Східному Єрусалимі, на Західному Березі та в секторі Газа.

Ізраїль відкликав своїх послів у трьох країнах і викликав їх посланців, звинувативши європейців у винагороді угрупування ХАМАС за атаку 7 жовтня, яка спровокувала війну.

Уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який виступає проти палестинської державності, заявляє, що конфлікт може бути вирішений лише шляхом прямих переговорів, які востаннє провалилися понад 15 років тому.

На тлі оголошень, як вказує видання, крайній правий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір у середу здійснив візит до священного місця в Єрусалимі, священного для євреїв та мусульман, "що може призвести до ескалації напруженості у всьому регіоні". Бен-Гвір заявив, що цей візит став відповіддю на дії трьох європейських країн. "Ми не припустимо навіть заяви про Палестинську державу", - сказав він. Комплекс мечеті Аль-Акса є третім за значимістю святим місцем в ісламі, а вершина пагорба, на якому вона стоїть, є найсвятішим місцем для євреїв, які називають її Храмовою горою.

Після офіційного визнання, запланованого на 28 травня, ці три країни приєднаються приблизно до 140 - понад двох третин Організації Об'єднаних Націй, які визнавали Державу Палестину протягом багатьох років. Сполучені Штати та Велика Британія, серед інших, підтримали ідею незалежної Палестинської держави поруч із Ізраїлем, але кажуть, що це має стати частиною врегулювання шляхом переговорів.

Заяви із Європи посипалися одна за одною. Норвегія, яка брала участь в укладанні угод в Осло, які започаткували мирний процес у 1990-х роках, була першою, хто оголосив про своє рішення: прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що "не може бути миру на Близькому Сході, якщо не буде визнання".

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Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс назвав це "історичним та важливим днем для Ірландії та Палестини", заявивши, що заяви було скоординовано і що інші країни можуть приєднатися "найближчими тижнями".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який оголосив про рішення своєї країни перед парламентом, провів кілька місяців у поїздках країнами Європи та Близького Сходу, щоб заручитися підтримкою визнання, а також можливого припинення вогню в секторі Газа.

"Це визнання не спрямоване проти будь-кого, воно не спрямоване проти ізраїльського народу, - сказав Санчес. - Це акт на користь миру, справедливості та моральної послідовності". Він сказав, що очевидно, що у Нетаньягу "немає проекту миру", визнавши при цьому, що "боротьба з терористичною групою ХАМАС є законною".

Уряд Ізраїлю різко засудив рішення, ухвалене трьома країнами. Міністр закордонних справ країни Ісраель Кац відкликав послів Ізраїлю та викликав послів трьох країн в Ізраїлі. Він сказав, що вони подивляться жахливий відеозапис атаки 7 жовтня.

"Історія запам'ятає, що Іспанія, Норвегія та Ірландія вирішили нагородити золотою медаллю вбивць і ґвалтівників ХАМАС", - сказав він. Міністр також сказав, що ця заява підірве переговори, спрямовані на припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа, які зайшли у безвихідь на початку цього місяця.

Президент Махмуд Аббас, лідер Палестинської автономії, яка керує частинами Західного берега, привітав кроки до визнання, заявивши, що вони сприятимуть зусиллям для досягнення рішення про створення двох держав. ХАМАС також привітав ці рішення.

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