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Норвегія офіційно визнає Палестину як державу - прем'єр

Норвегія офіційно визнає Палестину як державу - прем'єр

Київ • УНН

 • 21041 перегляди

Норвегія офіційно визнає Палестину як державу, заявив прем'єр-міністр Норвегії.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Норвегія офіційно визнає Палестину як державу, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"Не може бути миру на Близькому Сході, якщо не буде визнання", - заявив у середу прем'єр-міністр Норвегії.

Гар Стьоре заявив, що скандинавська країна визнає Палестинську державу з 28 травня.

"Терор був здійснений ХАМАС та угрупованнями бойовиків, які не є прихильниками рішення про дві держави та державу Ізраїль", - заявив очільник норвезького уряду.

Доповнення

Декілька країн ЄС в останні тижні заявили, що планують досягти визнання, стверджуючи, що рішення про створення двох держав має важливе значення для тривалого миру в регіоні.

Reuters: Ірландія має намір визнати Палестинську державу22.05.24, 02:41 • 23450 переглядiв

Норвегія, яка не є членом ЄС, але відзеркалює його дії, була палким прихильником рішення про створення двох держав між Ізраїлем і Палестиною, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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