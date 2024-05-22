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Reuters: Ірландія має намір визнати Палестинську державу

Reuters: Ірландія має намір визнати Палестинську державу

Київ • УНН

 • 23450 перегляди

Ірландія має намір оголосити про визнання Палестини державою в середу, 22 травня.

Уряд Ірландії має намір у середу, 22 травня, заявити про визнання Палестини. Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Напередодні уряд країни повідомляв, що прем'єр-міністр та міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Харріс та Міхол Мартін виступлять перед журналістами. Проте тема їхнього виступу не уточнювалася.

Доповнення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нещодавно заявив , що лише створення Палестинської держави дозволить зупинити війну між Ізраїлем та палестинським рухом "Хамас".

Контекст

Палестина у вересні 2011 року подала заявку на вступ до ООН як повноправного члена, але тоді не отримала підтримки Ради безпеки.

4 квітня 2024 року Мальта задовольнила прохання Палестини про поновлення розгляду її заявки на вступ до ООН.

10 травня Генеральна асамблея ООН погодила проект резолюції з рекомендацією Ради безпеки ООН розглянути питання прийняття Палестини як повноправного члена.

Палестина через напад на Ізраїль втратила фіндопомогу найкрупніших європейських донорів – Німеччини та Австрії09.10.23, 15:09 • 14059120 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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