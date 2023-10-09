Палестина через напад на Ізраїль втратила фіндопомогу найкрупніших європейських донорів – Німеччини та Австрії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Німеччина та Австрія призупинили виділення допомоги палестинським територіям. Про це повідомили представники урядів двох країн, пише УНН.

Деталі

Федеральне міністерство розвитку ініціювало перегляд фондів допомоги палестинським територіям та тимчасово призупинило виділення допомоги палестинським територіям.

Цитата

«Ці атаки на Ізраїль є жахливим поворотним моментом. Тому ми переглянемо всі наші зобов'язання щодо палестинських територій. Виплати в рамках фінансової допомоги Палестині на даному етапі не здійснюються», - сказала федеральний міністр розвитку Свенья Шульце.

Додамо

Фінансову допомогу Палестині в розмірі 19 млн євро припинила також Австрія. За словами міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, платежі вже заблоковані.

Контекст

Німеччина є одним з крупніших донорів на палестинських територіях. Цього року федеральний уряд Німеччини заклав у бюджет близько 73 млн євро на гуманітарну допомогу палестинським територіям. Більшу частину коштів уже виділено. А усього на поточний та наступний рік Палестині було обіцяно надати 125 мільйонів євро. Вони мали піти на гуманітарні проєкти.

Такі, як фінансування проєктів професійного навчання або забезпечення питною водою.

Основна увага німецької гуманітарної допомоги приділяється проєктам продовольчої безпеки та базової охорони здоров'я, які здійснюються через міжнародні організації. Представники міністерства наголошували, що дуже багато уваги приділялось тому, щоб ці гроші справді дійшли до нужденних, а не стали джерелом фінансування терористів або Палестинської автономії. В уряді Німеччині наголошували, що гуманітарна допомога Палестині йшла на користь інтересам Ізраїлю.

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