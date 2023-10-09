Палестина из-за нападения на Израиль потеряла финпомощь крупнейших европейских доноров - Германии и Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Германия и Австрия приостановили выделение помощи палестинским территориям. Об этом сообщили представители правительств двух стран, пишет УНН.
Детали
Федеральное министерство развития инициировало пересмотр фондов помощи палестинским территориям и временно приостановило выделение помощи палестинским территориям.
Цитата
«Эти атаки на Израиль являются ужасным поворотным моментом. Поэтому мы пересмотрим все наши обязательства по палестинским территориям. Выплаты в рамках финансовой помощи Палестине на данном этапе не осуществляются», - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце.
Добавим
Финансовую помощь Палестине в размере 19 млн евро прекратила также Австрия. По словам министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, платежи уже заблокированы.
Контекст
Германия является одним из наиболее крупных доноров на палестинских территориях. В этом году федеральное правительство Германии заложило в бюджет около 73 млн евро на гуманитарную помощь палестинским территориям. Большая часть средств уже выделена. А всего на текущий и следующий год Палестине было обещано предоставить 125 миллионов евро. Они должны были пойти на гуманитарные проекты.
Такие, как финансирование проектов профессионального обучения или обеспечение питьевой водой.
Основное внимание немецкой гуманитарной помощи уделяется проектам продовольственной безопасности и базового здравоохранения, осуществляемым через международные организации. Представители Министерства подчеркивали, что очень много внимания уделялось тому, чтобы эти деньги действительно дошли до нуждающихся, а не стали источником финансирования террористов или Палестинской автономии. В правительстве Германии подчеркивали, что гуманитарная помощь Палестине шла на пользу интересам Израиля.
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