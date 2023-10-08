Напад ХАМАСу на Ізраїль: як відреагували світові лідери

ukru
29 березня, 17:57 • 188582 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 240532 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 211012 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 247813 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 218367 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 175041 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 173367 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155445 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 461782 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174042 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5 м/с
57 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 117183 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 133625 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 54780 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 85009 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 66439 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 315159 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 461782 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 505554 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 508119 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 412579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 117183 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 240530 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 153583 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 146159 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 118642 перегляди
Актуальне
Напад ХАМАСу на Ізраїль: як відреагували світові лідери

Напад ХАМАСу на Ізраїль: як відреагували світові лідери

Київ • УНН

 • 1631458 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Країни в усьому світі засудили хвилю палестинських атак із суші, моря та повітря, які, за словами ізраїльської армії, призвели до загибелі понад 200 осіб, пише AFP, передає УНН.

Деталі 

Представники країн звинуватили бійців палестинського угруповання ХАМАС у вторгненні в будинки та "різанині мирних жителів" Ізраїлю      

Сполучені Штати

Президент Джо Байден заявив, що підтримка США Ізраїлю була «твердою та непохитною».

"Сполучені Штати підтримують Ізраїль", — сказав Байден у телевізійній заяві в Білому домі, поруч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми ніколи не втратимо їхню підтримку".

Офіційний представник Білого дому сказав, що переговори з Ізраїлем про військову допомогу "ведуться дуже активно".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль помститься за цей чорний день: Нетаньяху закликав цивільних мешканців Гази тікати

Іран 

Старший радник верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї висловив підтримку атаці, назвавши її "операцією, що викликає гордість".

"Ми підтримуємо цю операцію", - сказав Ях'я Рахім Сафаві, якого цитує інформаційне агентство ISNA.

Сафаві висловив підтримку палестинським бойовикам "до звільнення Палестини та Єрусалиму".

Саудівська Аравія 

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що Королівство закликає до негайного припинення ескалації між двома сторонами, захисту цивільних осіб і самоконтролю.

"Королівству нагадують про його неодноразові попередження про небезпеку вибухонебезпечної ситуації в результаті триваючої окупації та позбавлення палестинського народу його законних прав", - додали в ньому.

ООН 

Головний представник ООН з прав людини Фолькер Турк сказав: "Я закликаю негайно припинити насильство та закликаю всі сторони та ключові країни в регіоні до деескалації, щоб уникнути подальшого кровопролиття".

Він сказав, що "глибоко стурбований повідомленнями про те, що ізраїльські цивільні особи були взяті в заручники".

ЄС

Глава ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила: "Я однозначно засуджую напад, здійснений терористами ХАМАСу проти Ізраїлю".

"Це тероризм у його найпідлішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких жахливих нападів", — сказала вона.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що "це жахливе насильство має припинитися негайно. Тероризм і насильство нічого не вирішують. ЄС висловлює свою солідарність з Ізраїлем у ці важкі моменти".

Він додав: "Новини про цивільних осіб, взятих у заручники у своїх будинках або в Газу, жахливі. Це суперечить міжнародному праву. Заручники повинні бути негайно звільнені".

Бразилія

Бразилія, яка головує в Раді безпеки ООН, засудила напади на Ізраїль.

У заяві МЗС країни закликали "всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації".

Незабаром після цього вона заявила, що скличе екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо кризи. Рада оголосила, що збиратиметься в неділю.

росія

Міністерство закордонних справ росії закликало до "негайного припинення вогню".

"Ми закликаємо палестинську та ізраїльську сторони негайно припинити вогонь, відмовитися від насильства, проявити необхідну стриманість і — за допомогою міжнародного співтовариства — розпочати переговорний процес, спрямований на встановлення всеосяжного, міцного та довгоочікуваного миру", – повідомила речник міністерства марія захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Подоляк назвав росію ключовим спонсором глобального тероризму

Україна

Президент України Володимир Зеленський, чия країна відбивається від російського вторгнення, заявив, що Ізраїль має "беззаперечне" право захищатися.

"Терор – це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому", – сказав він.

Туреччина 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Ізраїль і палестинців уникати подальшої ескалації.

"Ми запрошуємо всі сторони діяти розумно та триматися подалі від імпульсивних кроків, які підвищують напруженість", — сказав Ердоган, який рішуче підтримує палестинську справу.

Франція

Франція висловила "повну солідарність з Ізраїлем і жертвами" і підкреслила "своє абсолютне неприйняття тероризму та свою відданість безпеці Ізраїлю".

Президент Еммануель Макрон заявив, що "рішуче засуджує" напади.

Німеччина 

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Ізраїль "має повну солідарність" і "право, гарантоване міжнародним правом, захищатися від тероризму".

Великобританія 

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що він "шокований" нападами.

"Ізраїль має абсолютне право захищатися", - сказав він.

Пізніше він пішов далі в публікації на X, раніше відомому як Twitter.

"Оскільки варварство сьогоднішніх звірств стає більш очевидним, ми однозначно підтримуємо Ізраїль", – написав він. "Цей напад ХАМАС є боягузливим і розпусним".

Південна Африка 

Міністерство закордонних справ Південної Африки висловило "серйозну стурбованість нещодавньою руйнівною ескалацією ізраїльсько-палестинського конфлікту".

"Регіон відчайдушно потребує надійного мирного процесу, який відповідає закликам безлічі попередніх резолюцій ООН щодо рішення про створення двох держав і справедливого та всеосяжного миру між Ізраїлем і Палестиною", – додали в ньому.

Індія 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна "солідарна з Ізраїлем у цю важку годину".

"Глибоко шокований новиною про терористичні атаки в Ізраїлі", - сказав Моді.

Ємен

У Ємені повстанці хуті, які контролюють столицю Сану, висловили свою підтримку «героїчній операції джихадистів».

У заяві, опублікованій на веб-сайті підконтрольного хуті інформаційного агентства SABA, пов'язане з Іраном бойове угруповання заявило, що атака "виявила слабкість, крихкість і безсилля" Ізраїлю.

У ньому додали, що ця операція "є битвою за гідність, гордість і захист".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль знищив більшу частину сил ХАМАСу, які проникли на його територію - Нетаньяху

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71