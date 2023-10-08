Напад ХАМАСу на Ізраїль: як відреагували світові лідери

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Представники країн звинуватили бійців палестинського угруповання ХАМАС у вторгненні в будинки та "різанині мирних жителів" Ізраїлю

Сполучені Штати

Президент Джо Байден заявив, що підтримка США Ізраїлю була «твердою та непохитною».

"Сполучені Штати підтримують Ізраїль", — сказав Байден у телевізійній заяві в Білому домі, поруч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми ніколи не втратимо їхню підтримку".

Офіційний представник Білого дому сказав, що переговори з Ізраїлем про військову допомогу "ведуться дуже активно".

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Іран

Старший радник верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї висловив підтримку атаці, назвавши її "операцією, що викликає гордість".

"Ми підтримуємо цю операцію", - сказав Ях'я Рахім Сафаві, якого цитує інформаційне агентство ISNA.

Сафаві висловив підтримку палестинським бойовикам "до звільнення Палестини та Єрусалиму".

Саудівська Аравія

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що Королівство закликає до негайного припинення ескалації між двома сторонами, захисту цивільних осіб і самоконтролю.

"Королівству нагадують про його неодноразові попередження про небезпеку вибухонебезпечної ситуації в результаті триваючої окупації та позбавлення палестинського народу його законних прав", - додали в ньому.

ООН

Головний представник ООН з прав людини Фолькер Турк сказав: "Я закликаю негайно припинити насильство та закликаю всі сторони та ключові країни в регіоні до деескалації, щоб уникнути подальшого кровопролиття".

Він сказав, що "глибоко стурбований повідомленнями про те, що ізраїльські цивільні особи були взяті в заручники".

ЄС

Глава ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила: "Я однозначно засуджую напад, здійснений терористами ХАМАСу проти Ізраїлю".

"Це тероризм у його найпідлішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких жахливих нападів", — сказала вона.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що "це жахливе насильство має припинитися негайно. Тероризм і насильство нічого не вирішують. ЄС висловлює свою солідарність з Ізраїлем у ці важкі моменти".

Він додав: "Новини про цивільних осіб, взятих у заручники у своїх будинках або в Газу, жахливі. Це суперечить міжнародному праву. Заручники повинні бути негайно звільнені".

Бразилія

Бразилія, яка головує в Раді безпеки ООН, засудила напади на Ізраїль.

У заяві МЗС країни закликали "всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації".

Незабаром після цього вона заявила, що скличе екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо кризи. Рада оголосила, що збиратиметься в неділю.

росія

Міністерство закордонних справ росії закликало до "негайного припинення вогню".

"Ми закликаємо палестинську та ізраїльську сторони негайно припинити вогонь, відмовитися від насильства, проявити необхідну стриманість і — за допомогою міжнародного співтовариства — розпочати переговорний процес, спрямований на встановлення всеосяжного, міцного та довгоочікуваного миру", – повідомила речник міністерства марія захарова.

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Україна

Президент України Володимир Зеленський, чия країна відбивається від російського вторгнення, заявив, що Ізраїль має "беззаперечне" право захищатися.

"Терор – це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому", – сказав він.

Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Ізраїль і палестинців уникати подальшої ескалації.

"Ми запрошуємо всі сторони діяти розумно та триматися подалі від імпульсивних кроків, які підвищують напруженість", — сказав Ердоган, який рішуче підтримує палестинську справу.

Франція

Франція висловила "повну солідарність з Ізраїлем і жертвами" і підкреслила "своє абсолютне неприйняття тероризму та свою відданість безпеці Ізраїлю".

Президент Еммануель Макрон заявив, що "рішуче засуджує" напади.

Німеччина

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Ізраїль "має повну солідарність" і "право, гарантоване міжнародним правом, захищатися від тероризму".

Великобританія

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що він "шокований" нападами.

"Ізраїль має абсолютне право захищатися", - сказав він.

Пізніше він пішов далі в публікації на X, раніше відомому як Twitter.

"Оскільки варварство сьогоднішніх звірств стає більш очевидним, ми однозначно підтримуємо Ізраїль", – написав він. "Цей напад ХАМАС є боягузливим і розпусним".

Південна Африка

Міністерство закордонних справ Південної Африки висловило "серйозну стурбованість нещодавньою руйнівною ескалацією ізраїльсько-палестинського конфлікту".

"Регіон відчайдушно потребує надійного мирного процесу, який відповідає закликам безлічі попередніх резолюцій ООН щодо рішення про створення двох держав і справедливого та всеосяжного миру між Ізраїлем і Палестиною", – додали в ньому.

Індія

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна "солідарна з Ізраїлем у цю важку годину".

"Глибоко шокований новиною про терористичні атаки в Ізраїлі", - сказав Моді.

Ємен

У Ємені повстанці хуті, які контролюють столицю Сану, висловили свою підтримку «героїчній операції джихадистів».

У заяві, опублікованій на веб-сайті підконтрольного хуті інформаційного агентства SABA, пов'язане з Іраном бойове угруповання заявило, що атака "виявила слабкість, крихкість і безсилля" Ізраїлю.

У ньому додали, що ця операція "є битвою за гідність, гордість і захист".

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