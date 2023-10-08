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Ізраїль помститься за цей чорний день: Нетаньяху закликав цивільних мешканців Гази тікати

Ізраїль помститься за цей чорний день: Нетаньяху закликав цивільних мешканців Гази тікати

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день. Про це повідомляє ізраїльській телемовник, пише УНН.

Цитата 

“Те, що сталося сьогодні, не залишиться непоміченим в Ізраїлі, і я подбаю про те, щоб це не повторилося. ЦАХАЛ негайно застосує всі свої сили, щоб знищити можливості ХАМАСу. Ми помстимося за цей чорний день.Ми перетворимо всі місця в цьому злому місці, де ховається ХАМАС, на руїни. Жителі Гази, тікайте негайно”, - сказав Нетаньяху.

Ба більше, він зазначив, що жители Гази несуть відповідальність за безпеку викрадених. Нетаньяху наголосив, що Ізраїль відповість кожному, хто завдасть викраденим шкоди.

Нагадаємо

Йона Джеремі Боб, військовий аналітик Jerusalem Post, каже, що Ізраїль, ймовірно, планує великий наземний напад на Газу – найбільший з часів вторгнення в 2014 році.

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