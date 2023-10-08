Ізраїль накопичує військові сили на кордоні Гази для нападу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Йона Джеремі Боб, військовий аналітик Jerusalem Post, каже, що Ізраїль, ймовірно, планує великий наземний напад на Газу – найбільший з часів вторгнення в 2014 році. Про це пише Aljazeera, передає УНН.
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“Буде другий акт, і це буде вторгнення в Газу, і, я думаю, більше, ніж у 2014 році, коли Ізраїль викликав 80 000 резервів.
Ізраїль має чотири дивізії резервістів, яких він уже призиває, і перекинув до кордону 35 бригад”, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Ізраїль мав сьогодні вранці о 6:30 ранку [коли почалася атака ХАМАС], значно менші сили порівняно з тими, які він має зараз.
“Через день-два ізраїльтяни матимуть величезну силу, яка зможе перемогти сили ХАМАС у Газі”, — додає аналітик.
Доповнення
Міністр оборони Йоав Галлант звернувся до терористичного угруповання ХАМАС після того, як воно розпочало терористичне вторгнення на південь Ізраїлю та випустило тисячі ракет.