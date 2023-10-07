Міністр оборони Ізраїлю: Сектор Газа чекають нові реалії на 50 років вперед

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«Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, чинили шкоду всім. (ХАМАС - ред.) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну», — сказав Галлант у відеозаяві.

«Ми змінимо обличчя реальності в Газі на 50 років вперед», – додав Галлант.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

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