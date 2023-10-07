Міністр оборони Ізраїлю: Сектор Газа чекають нові реалії на 50 років вперед
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр оборони Йоав Галлант звернувся до терористичного угруповання ХАМАС після того, як воно сьогодні розпочало терористичне вторгнення на південь Ізраїлю та випустило тисячі ракет. Про це пише Times of Israel, передає УНН.
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«Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, чинили шкоду всім. (ХАМАС - ред.) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну», — сказав Галлант у відеозаяві.
«Ми змінимо обличчя реальності в Газі на 50 років вперед», – додав Галлант.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
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