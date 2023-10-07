Кількість загиблих ізраїльтян унаслідок ударів ХАМАСа перевищила 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Унаслідок нападу ХАМАСа кількість загиблих в Ізраїлі перевищила 200 осіб. Про це повідомляє служба порятунку Ізраїлю, пише CNN, передає УНН.
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За даними екстрено-рятувальної служби Ізраїлю Zaka, щонайменше 200 ізраїльтян були вбиті після раптового нападу бойовиків ХАМАС на країну рано вранці в суботу.
Також видання Times of Israel пише, що кількість загиблих перевищує 200 осіб. Також понад 1000 було травмовано.
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Раніше УНН повідомляло, що кількість загиблих у війні терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю зросла до понад 150 осіб.