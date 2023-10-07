Число погибших израильтян в результате ударов ХАМАСа превысило 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В результате нападения ХАМАСа число погибших в Израиле превысило 200 человек. Об этом сообщает служба спасения Израиля, пишет CNN, передает УНН.
Детали
По данным службы экстренной помощи Израиля Зака, по меньшей мере 200 израильтян были убиты после внезапного нападения боевиков ХАМАС на страну рано утром в субботу.
Также издание Times of Israel пишет, что число погибших превышает 200 человек. Также более 1000 были травмированы.
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Напомним
Ранее УНН сообщало, что число погибших в войне террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более 150 человек.