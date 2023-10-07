Щонайменше 150 ізраїльтян загинули в результаті нападів ХАМАС - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кількість загиблих у війні терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю зросла до понад 150 осіб, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 1104 людини були поранені в результаті атак, серед яких терористи ХАМАСу проникли в Ізраїль і вбили солдатів і мирних жителів. Інші були поранені в результаті ракетних обстрілів.
Очікується, що кількість загиблих зросте.
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7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.
Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Щонайменше 40 людей загинули і 740 отримали поранення з початку масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.