В Ізраїлі щонайменше 40 людей загинули, понад 700 отримали поранення - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Щонайменше 40 людей загинули і 740 отримали поранення з початку масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС. Про це повідомлє The Times of Israel, передає УНН.
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Терористи із Сектора Гази проникли в низку громад на півдні Ізраїлю. Крім того, тисячі ракет були випущені по центру та півдню країни.
За ствердженням ХАМАС, було захоплено кілька заручників з Ізраїлю в сектор Газа, однак підтвердження з боку Ізраїлю не було.
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