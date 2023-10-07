В Ізраїлі щонайменше 40 людей загинули, понад 700 отримали поранення - ЗМІ

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Терористи із Сектора Гази проникли в низку громад на півдні Ізраїлю. Крім того, тисячі ракет були випущені по центру та півдню країни.

За ствердженням ХАМАС, було захоплено кілька заручників з Ізраїлю в сектор Газа, однак підтвердження з боку Ізраїлю не було.

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