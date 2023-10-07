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Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази, терористи проникли на південь країни

Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази, терористи проникли на південь країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Унаслідок ракетних обстрілів на півдні Ізраїлю загинула жінка 60 років, ще 15 людей отримали поранення сьогодні вранці. Із території сектора гази прорвалися терористи, на вулицях тривають вуличні бої. Про це пише Timesofisrael, передає УНН.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю заявила, що оголошує стан готовності до війни після масового ракетного обстрілу із сектора Газа та проникнення терористів ХАМАС в Ізраїль.

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що начальник штабу генерал-лейтенант Герці Халеві проводить оцінку та затверджує плани дій.

"Хамас... який стоїть за цією атакою, нестиме результати та відповідальність за події", - заявили в армії Ізраїлю. 

Доповнення 

В Єрусалимі лунають сирени ракетних снарядів під час потужного ракетного обстрілу. Мешканці повідомляють, що чули вибухи.

Військовий командувач терористів ХАМАС опублікував заяву, в якій назвав ранкові атаки та проникнення «днем великої революції». Він закликає ізраїльських арабів взяти до рук зброю та заохочує арабів на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.

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Армія оборони Ізраїлю заявляє, що зараз завдає авіаударів по сектору Газа. Удари завдано майже через дві години після раптової атаки ХАМАС.

Міністр оборони Ізраїлю заявив про широкий призов резервістів. Кількість призваних резервістів залежатиме від потреб військових.

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