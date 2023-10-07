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Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа, террористы проникли на юг страны

Киев • УНН

 • 6846990 просмотра

Киев. 7 октября. УНН. В результате ракетных обстрелов на юге Израиля погибла женщина 60 лет, еще 15 человек получили ранения сегодня утром. С территории сектора Газа прорвались террористы, на улицах продолжаются уличные бои. Об этом пишет Timesofisrael, передает УНН.

Детали

Армия обороны Израиля заявила, что объявляет состояние готовности к войне после массового ракетного обстрела из Сектора Газа и проникновения террористов ХАМАС в Израиль.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что начальник штаба генерал-лейтенант Герци Халеви проводит оценку и утверждает планы действий.

"Хамас. который стоит за этой атакой, будет нести результаты и ответственность за события", - заявили в армии Израиля. 

Дополнение 

В Иерусалиме слышны сирены ракетных снарядов во время мощного ракетного обстрела. Жители сообщают, что слышали взрывы.

Военный командующий террористами ХАМАС опубликовал заявление, в котором назвал утренние атаки и проникновения «днем великой революции». Он призывает израильских арабов взять в руки оружие и призывает арабов на границах Израиля присоединиться к атаке.

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Армия обороны Израиля заявляет, что сейчас наносит авиаудары по сектору Газа. Удары нанесены почти через два часа после внезапной атаки ХАМАС.

Министр обороны Израиля заявил о широком призыве резервистов. Количество призванных резервистов будет зависеть от потребностей военных.

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