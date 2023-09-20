Израиль представил танк нового поколения, который содержит ИИ и оружие с электронным управлением

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство обороны и Армия обороны Израиля во вторник, 19 сентября, после пятилетней разработки представили боевой танк Merkava нового поколения, который назвали Barak (с иврита - "молния"). Первые образцы военной техники поступили  в 52-й бронетанковый батальон 401-й бригады. Об этом информирует УНН со ссылкой на Times of Israel.

Цитата

"Танк Barak усилит возможности обнаружения врагов и даст возможность вести борьбу с противником с пониженной заметностью и по всем боевым сценариям, на нынешнем и будущем поле боя, против всей совокупности угроз, которые существуют для маневренных сил", – заявили в министерстве обороны Израиля.

Детали

Танк был разработан совместно с несколькими израильскими оборонными фирмами, в частности Elbit Systems, Rafael и дочерней компанией Israel Aerospace Industries Elta. В 2015 году Министерство обороны и военные начали исследования по разработке нового танка для бронетанковых корпусов, разработка началась в 2018 году. В 2020 году были проведены первые испытания, а в последние месяцы первые танки были доставлены ЦАХАЛу.

В министерстве заявили, что Barak оснащены "широкой инфраструктурой надежных датчиков" для обнаружения целей, а разведывательной информацией можно обмениваться между танком и другими военными подразделениями, что станет "настоящей революцией на поле боя".

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Командир танка будет оснащен шлемом IronVision, который будет предоставлять полный обзор окружающей среды и отображать соответствующую информацию о текущих боевых действиях. Производитель Elbit заявил, что шлем, он "генерирует изображение, которое позволяет экипажу "видеть" броню транспорта" и поможет солдатам "преодолеть присущие ограничения видимости, одновременно повышая эффективность и безопасность миссии".

"Система обеспечит 360-градусное сканирование путем перемещения головы и определения местонахождения целей в режиме реального времени с помощью возможностей искусственного интеллекта", - заявили в министерстве.

Также Elbit разработал улучшенные прицелы, а также усовершенствованное ночное видение для танков Barak. Кроме этого, производитель обеспечил новый сенсорный интерфейс пользователя для танка, который отображает соответствующую информацию для каждого отдельного члена экипажа. Эти системы позволяют солдатам вести бой, пока танк полностью закрыт, в отличие от предыдущих моделей Merkava, где командир танка либо был бы уязвим для снайперского огня, либо не мог видеть окружение.

Напомним

Израильское издание Walla в июне сообщило, что министерство обороны Израиля ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам Восточной Европы.

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