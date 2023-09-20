Ізраїль представив танк нового покоління, який містить ШІ та зброю з електронним керуванням

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"Танк Barak посилить можливості виявлення ворогів і дасть можливість вести боротьбу з противником зі зниженою помітністю і за всіма бойовими сценаріями, на нинішньому і майбутньому полі бою, проти всієї сукупності загроз, які існують для маневрових сил", – заявили в міністерстві оборони Ізраїлю.

Деталі

Танк був розроблений спільно з декількома ізраїльськими оборонними фірмами, зокрема Elbit Systems, Rafael та дочірньою компанією Israel Aerospace Industries Elta. У 2015 році Міністерство оборони та військові почали дослідження щодо розробки нового танка для бронетанкових корпусів, розробка почалася у 2018 році. У 2020 році були проведені перші випробування, а в останні місяці перші танки були доставлені ЦАХАЛу.

У міністерстві заявили, що Barak оснащені "широкою інфраструктурою надійних датчиків" для виявлення цілей, а розвідувальною інформацією можна обмінюватися між танком та іншими військовими підрозділами, що стане "справжньою революцією на полі бою".

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Командир танка буде оснащений шоломом IronVision, який надаватиме повний огляд навколишнього середовища та відображатиме відповідну інформацію про поточні бойові дії. Виробник Elbit заявив, що шолом, він "генерує зображення, яке дозволяє екіпажу "бачити" броню транспорту" і допоможе солдатам "подолати властиві обмеження видимості, одночасно підвищуючи ефективність і безпеку місії".

"Система забезпечить 360-градусне сканування шляхом переміщення голови та визначення місцезнаходження цілей у режимі реального часу за допомогою можливостей штучного інтелекту", - заявили в міністерстві.

Також Elbit розробив покращені приціли, а також вдосконалене нічне бачення для танків Barak. Крім цього, виробник забезпечив новий сенсорний інтерфейс користувача для танка, який відображає відповідну інформацію для кожного окремого члена екіпажу. Ці системи дозволяють солдатам вести бій, поки танк повністю закритий, на відміну від попередніх моделей Merkava, де командир танка або був би вразливий для снайперського вогню, або не міг бачити оточення.

Нагадаємо

Ізраїльське видання Walla у червні повідомило, що міністерство оборони Ізраїлю веде перемовини щодо продажу танків Merkava двом країнам Східної Європи.