Україна може отримати танки з Ізраїлю – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністерство оборони Ізраїлю веде перемовини щодо продажу танків Merkava двом країнам Східної Європи. Як повідомляє ізраїльське видання Walla, серед потенційних покупців фігурують Польща та Україна, пише УНН.
Зокрема, цю інформацію підтвердив неназваний польський військовий експерт у коментарі виданню.
«Україна має танки і бронетранспортери, але готується до війни, що триває, і вже намагається накопичити сили до кінця 2024 року».
За його словами, дані танки будуть модернізовані або в Ізраїлі, або у Польщі.
Видання зазначає, що ізраїльський уряд, ймовірно, піддався американському тиску, щоб допомогти Україні.
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