Резніков уперше поговорить з головою Міноборони Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Голова Міноборони України Олексій Резніков на початку наступного тижня поговорить з ізраїльським міністром оборони Йоавом Галантом, пише Axios, передає УНН.
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Як пише видання, ініціатором розмови був голова Міноборони США Ллойд Остін. Ізраїльські урядовці повідомили, що темою розмови може стати нелетальна допомога Україні.
Розмова між керівниками оборонних відомств відбудеться вперше. Йоав Галант очолив міністерство оборони Ізраїлю 5 місяців тому.
Нагадаємо
Напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном.