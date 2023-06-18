Резников впервые поговорит с главой Минобороны Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в начале следующей недели поговорит с израильским министром обороны Йоавом Галантом, пишет Axios, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, инициатором разговора был глава Минобороны США Ллойд Остин. Израильские чиновники сообщили, что темой разговора может стать нелетальная помощь Украине.
Разговор между руководителями оборонных ведомств состоится впервые. Йоав Галант возглавил министерство обороны Израиля 5 месяцев назад.
Напомним
Накануне встречи в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Алексей Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином.