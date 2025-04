"Рамштайн-13": Резніков у Брюсселі зустрівся з головою Пентагону

Цитата

"Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України", - написав Остін у Twitter.

Про зустріч повідомив і сам Резніков у Twitter: "Рамштайн-13. Розпочав свій день із зустрічі з моїм колегою та великим другом Ллойдом Дж. Остіном III. Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій неспровокованій війні, розпочатій росією. Дякуємо міністру оборони США за ваше керівництво, а також дякуємо всім нашим друзям і партнерам за непохитну підтримку".

Доповнення

Сьогодні, 15 червня, відбудеться вже 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі “Рамштайн”). Напередодні голова українського оборонного відомства Олексій Резніков окреслив ключові теми, які стануть предметом переговорів.

It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.



The nearly 50 countries participating in today’s Ukraine Defense Contact Group stand united with you and Ukraine’s brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023

#Ramstein 13

Started my day with a meeting with my colleague and great friend Lloyd J. Austin III.

Today, more than 50 countries stand side by side with Ukraine in this unprovoked war started by russia.

Thank you @SecDef for your leadership, and thank you to all our friends and… pic.twitter.com/QTpUP57AmH

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2023