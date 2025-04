"Рамштайн-13": Резников в Брюсселе встретился с главой Пентагона

Цитата

"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по вопросам обороны Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Остин в Twitter.

О встрече сообщил и сам Резников в Twitter: "Рамштайн-13. Начал свой день со встречи с моим коллегой и большим другом Ллойдом Дж. Остином III. Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой неспровоцированной войне, начатой россией. Благодарим министра обороны США за ваше руководство, а также благодарим всех наших друзей и партнеров за непоколебимую поддержку".

Дополнение

Сегодня, 15 июня, состоится уже 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате “Рамштайн”). Накануне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников очертил ключевые темы, которые станут предметом переговоров.

