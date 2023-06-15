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"Рамштайн-13": Резников в Брюсселе встретился с главой Пентагона

Киев • УНН

 • 979720 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель и уже встретился с американским коллегой Ллойдом Остином накануне встречи в формате "Рамштайн". Видео обнародовал глава Пентагона в четверг, пишет УНН.

"Рамштайн-13": Резников в Брюсселе встретился с главой Пентагона

Цитата

"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по вопросам обороны Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Остин в Twitter.

О встрече сообщил и сам Резников в Twitter: "Рамштайн-13. Начал свой день со встречи с моим коллегой и большим другом Ллойдом Дж. Остином III. Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой неспровоцированной войне, начатой россией. Благодарим министра обороны США за ваше руководство, а также благодарим всех наших друзей и партнеров за непоколебимую поддержку".

Дополнение

Сегодня, 15 июня, состоится уже 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате “Рамштайн”). Накануне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников очертил ключевые темы, которые станут предметом переговоров.

It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.

Почти 50 стран, участвующих сегодня в’s Ukraine Defense Contact Group, стоят единым фронтом с вами и храбрыми защитниками Украины’s brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy

— Министр обороны Ллойд Дж. Остин III (@SecDef) 15 июня 2023 года

#Ramstein 13
Начал свой день со встречи с моим коллегой и большим другом Ллойдом Дж. Остином III.
Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой неспровоцированной войне, начатой Россией.
Спасибо @SecDef за ваше лидерство, и спасибо всем нашим друзьям и… pic.twitter com/QTpUP57AmH

— Алексей Резников (@oleksiireznikov) 15 июня 2023 года

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