ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.
Антоніу Кошта заявив, що вступ до Європейського Союзу є найкращою гарантією безпеки для України. Він додав, що Україна робить успіхи на шляху до членства в ЄС.
Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.
Володимир Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою про участь України в ініціативі ReArm Europe та прискорення інтеграції до ЄС. Також обговорили розблокування переговорних кластерів.
Очільники Євроради та Єврокомісії висловили підтримку Україні, наголосивши на необхідності справедливого миру. Це сталось після розмови Трампа з путіним щодо припинення вогню.
Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.
Президент Португалії оголосив дострокові парламентські вибори на 18 травня після відставки прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. Соціалістична партія лідирує в опитуваннях громадської думки.
Прем'єр Угорщини надіслав лист голові Європейської ради з пропозицією вести прямі переговори з рф щодо України. Орбан вважає, що ЄС має наслідувати приклад США у питанні досягнення миру.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до ЄС наразі "немислимий". Він вважає, що це зруйнує угорську економіку, хоча не виключає зміну своєї позиції в майбутньому.
Президент Франції Макрон проінформував лідерів ЄС про результати зустрічі з Трампом у Вашингтоні. Це обговорення відбулося напередодні спеціальної Європейської ради 6 березня щодо підтримки України.
Прем'єр Польщі Туск та глава Європейської ради Кошта обговорили питання припинення війни в Україні. На позачерговому засіданні ЄС 6 березня розглянуть допомогу Україні та зміцнення європейської безпеки.
Антоніу Кошта оголосив про проведення відеоконференції членів Ради ЄС. На зустрічі Еммануель Макрон доповість про свій нещодавній візит до Вашингтона.
Міністри закордонних справ ЄС розглядають новий пакет військової допомоги Україні. Сума може становити від 20 до 30 мільярдів євро, остаточне рішення ухвалять лідери ЄС 6 березня.
Антоніу Кошта скликає спеціальне засідання Європейської ради для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. ЄС готовий збільшити фінансову та військову підтримку України.
Президент Європейської ради Антоніо Коста оголосив про позачерговий саміт ЄС 6 березня. Лідери обговорять посилення європейської оборони та довгострокову безпеку України.
Антоніу Кошта провів зустріч з Кітом Келлогом щодо мирного врегулювання в Україні. Сторони наголосили на необхідності всеосяжного миру та продовження співпраці між ЄС та США.
У Парижі відбудеться міні-саміт європейських лідерів щодо підтримки України та збільшення оборонних видатків. Зустріч також має на меті запевнити Київ у підтримці.
Глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що поступки до переговорів з росією неприпустимі. Тільки Україна може визначати умови мирних переговорів, а ЄС продовжить її підтримувати.
На зустрічі в Мюнхені лідери ЄС Кошта та фон дер Ляєн запевнили Зеленського у підтримці України до досягнення справедливого миру. Вони також підтвердили готовність сприяти прискоренню вступу України до ЄС.
Президент Європейської ради повідомив про готовність країн-членів НАТО в ЄС збільшити оборонні витрати понад 2% ВВП. З 2022 року військові витрати вже зросли на 30%.
У Варшаві тисячі фермерів протестують проти Зеленого ладу та імпорту з України біля представництва Єврокомісії. На акції помічені політики з "Конфедерації" та "Права і справедливості".
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про повну підтримку України з боку ЄС. На засіданні Євроради обговорять Україну та її майбутнє членство в ЄС.
Президент Ради ЄС Антоніу Кошта запросив Володимира Зеленського на саміт лідерів країн ЄС. Головними темами обговорення стануть ситуація в Україні, глобальна позиція ЄС та міграційні питання.
З наступного місяця ЄС виділятиме по 1,5 млрд євро щомісяця протягом року з заморожених російських активів.
Президент України провів переговори з новою головою дипломатії ЄС Каєю Каллас.
Володимир Зеленський зустрівся з новообраним президентом Європейської ради Антоніу Кошту в Києві. Лідери обговорили європейські та глобальні справи, а також питання миру та підтримки України.
Кая Каллас, новопризначений Верховний представник ЄС з закордонних справ, відвідала Київ разом з єврокомісаркою Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта. Каллас заявила про підтримку України у війні.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив безпекові питання та напрями співпраці на зустрічі G7. Він розповів про роботу МВС в умовах війни, зокрема про ліквідацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів.