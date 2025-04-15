Антоніу Кошта

Лідери ЄС зустрілись у Мюнхені із Зеленським: є важлива заява щодо майбутнього України

На зустрічі в Мюнхені лідери ЄС Кошта та фон дер Ляєн запевнили Зеленського у підтримці України до досягнення справедливого миру. Вони також підтвердили готовність сприяти прискоренню вступу України до ЄС.