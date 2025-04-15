Антоніу Кошта

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19925 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135776 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192738 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, відкидає прохання путіна щодо SWIFT для банків - EUobserver

ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.

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Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

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На тлі рекордних протестів у Сербії, лідери ЄС закликають президента Вучича зважиться на докорінні реформи

Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.

Новини Світу • 26 березня, 07:39 • 12432 перегляди

Голова Євроради Кошта: найкраща гарантія безпеки України - вступ до ЄС

Антоніу Кошта заявив, що вступ до Європейського Союзу є найкращою гарантією безпеки для України. Він додав, що Україна робить успіхи на шляху до членства в ЄС.

Війна • 25 березня, 21:22 • 17831 перегляди

Премʼєр Британії анонсував нові зустрічі для планування "миротворчої місії" в Україні

Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.

Війна • 22 березня, 01:03 • 24247 перегляди

Зеленський обговорив з Коштою переозброєння Європи та інтеграцію України до ЄС

Володимир Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою про участь України в ініціативі ReArm Europe та прискорення інтеграції до ЄС. Також обговорили розблокування переговорних кластерів.

Політика • 19 березня, 19:51 • 15618 перегляди

Лідери ЄС рішуче підтримали Україну після розмови Трампа з путіним

Очільники Євроради та Єврокомісії висловили підтримку Україні, наголосивши на необхідності справедливого миру. Це сталось після розмови Трампа з путіним щодо припинення вогню.

Політика • 19 березня, 12:38 • 18808 перегляди

Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі

Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.

Новини Світу • 16 березня, 06:06 • 71212 перегляди

Португалія йде на треті за майже три роки вибори після скандальної відставки прем'єра

Президент Португалії оголосив дострокові парламентські вибори на 18 травня після відставки прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. Соціалістична партія лідирує в опитуваннях громадської думки.

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Орбан вимагає у ЄС "прямих переговорів" з рф "за прикладом США"

Прем'єр Угорщини надіслав лист голові Європейської ради з пропозицією вести прямі переговори з рф щодо України. Орбан вважає, що ЄС має наслідувати приклад США у питанні досягнення миру.

Війна • 1 березня, 14:22 • 39254 перегляди

Орбан зробив нову заяву щодо вступу України до ЄС: що він сказав

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до ЄС наразі "немислимий". Він вважає, що це зруйнує угорську економіку, хоча не виключає зміну своєї позиції в майбутньому.

Політика • 28 лютого, 09:44 • 30101 перегляди

Лідери ЄС провели відеоконференцію перед самітом по Україні: Макрон поділився деталями зустрічі з Трампом

Президент Франції Макрон проінформував лідерів ЄС про результати зустрічі з Трампом у Вашингтоні. Це обговорення відбулося напередодні спеціальної Європейської ради 6 березня щодо підтримки України.

Політика • 26 лютого, 11:33 • 34082 перегляди

Припинення війни в Україні та мирні переговори: Туск зустрівся із головою Євроради Коштою

Прем'єр Польщі Туск та глава Європейської ради Кошта обговорили питання припинення війни в Україні. На позачерговому засіданні ЄС 6 березня розглянуть допомогу Україні та зміцнення європейської безпеки.

Війна • 25 лютого, 13:40 • 27265 перегляди

Голова Євроради скликає відеоконференцію перед самітом по Україні: хоче почути Макрона про зустріч з Трампом

Антоніу Кошта оголосив про проведення відеоконференції членів Ради ЄС. На зустрічі Еммануель Макрон доповість про свій нещодавній візит до Вашингтона.

Політика • 25 лютого, 12:00 • 27358 перегляди

ЄС обговорює новий пакет військової допомоги Україні до 30 млрд євро - ЗМІ

Міністри закордонних справ ЄС розглядають новий пакет військової допомоги Україні. Сума може становити від 20 до 30 мільярдів євро, остаточне рішення ухвалять лідери ЄС 6 березня.

Війна • 24 лютого, 13:50 • 22546 перегляди

У ЄС скликають спеціальне засідання щодо України 6 березня

Антоніу Кошта скликає спеціальне засідання Європейської ради для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. ЄС готовий збільшити фінансову та військову підтримку України.

Війна • 24 лютого, 10:46 • 101837 перегляди

ЄС скликає екстрений саміт: що обговорюватимуть європейські лідери

Президент Європейської ради Антоніо Коста оголосив про позачерговий саміт ЄС 6 березня. Лідери обговорять посилення європейської оборони та довгострокову безпеку України.

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"Мир не може бути простим припиненням вогню": голова Євроради поговорив зі спецпредставником Трампа по Україні

Антоніу Кошта провів зустріч з Кітом Келлогом щодо мирного врегулювання в Україні. Сторони наголосили на необхідності всеосяжного миру та продовження співпраці між ЄС та США.

Війна • 18 лютого, 11:59 • 30016 перегляди

У Єлисейському палаці розкрили теми скликаного Макроном міні-саміту в Парижі: торкнеться України

У Парижі відбудеться міні-саміт європейських лідерів щодо підтримки України та збільшення оборонних видатків. Зустріч також має на меті запевнити Київ у підтримці.

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Глава Євроради: поступки до переговорів - величезна помилка, тому ЄС продовжить підтримувати Україну

Глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що поступки до переговорів з росією неприпустимі. Тільки Україна може визначати умови мирних переговорів, а ЄС продовжить її підтримувати.

Політика • 15 лютого, 11:23 • 20484 перегляди

Лідери ЄС зустрілись у Мюнхені із Зеленським: є важлива заява щодо майбутнього України

На зустрічі в Мюнхені лідери ЄС Кошта та фон дер Ляєн запевнили Зеленського у підтримці України до досягнення справедливого миру. Вони також підтвердили готовність сприяти прискоренню вступу України до ЄС.

Війна • 14 лютого, 14:32 • 32431 перегляди

Європейскі країни НАТО збільшать витрати на оборону до 2% - Кошта

Президент Європейської ради повідомив про готовність країн-членів НАТО в ЄС збільшити оборонні витрати понад 2% ВВП. З 2022 року військові витрати вже зросли на 30%.

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У Польщі на протесті фермерів помітили одного з лідерів антиукраїнської партії

У Варшаві тисячі фермерів протестують проти Зеленого ладу та імпорту з України біля представництва Єврокомісії. На акції помічені політики з "Конфедерації" та "Права і справедливості".

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Новий голова Євроради запевнив: ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки це знадобиться

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про повну підтримку України з боку ЄС. На засіданні Євроради обговорять Україну та її майбутнє членство в ЄС.

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Зеленського запросили на перший саміт ЄС після зміни керівництва

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта запросив Володимира Зеленського на саміт лідерів країн ЄС. Головними темами обговорення стануть ситуація в Україні, глобальна позиція ЄС та міграційні питання.

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ЄС надасть в грудні Україні додаткові 4,2 млрд євро для підтримки бюджету

З наступного місяця ЄС виділятиме по 1,5 млрд євро щомісяця протягом року з заморожених російських активів.

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Зеленський обговорив з новою головою дипломатії ЄС потреби в системах ППО

Президент України провів переговори з новою головою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

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Володимир Зеленський зустрівся з новообраним президентом Європейської ради Антоніу Кошту в Києві. Лідери обговорили європейські та глобальні справи, а також питання миру та підтримки України.

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До Києва з візитом прибули високопосадовці ЄС

Кая Каллас, новопризначений Верховний представник ЄС з закордонних справ, відвідала Київ разом з єврокомісаркою Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта. Каллас заявила про підтримку України у війні.

Війна • 1 грудня, 08:18 • 54914 перегляди

Клименко взяв участь у засіданні міністрів внутрішніх справ G7: окреслено нові напрями співпраці

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив безпекові питання та напрями співпраці на зустрічі G7. Він розповів про роботу МВС в умовах війни, зокрема про ліквідацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів.

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