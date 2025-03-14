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Португалія йде на треті за майже три роки вибори після скандальної відставки прем'єра

Київ • УНН

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Президент Португалії оголосив дострокові парламентські вибори на 18 травня після відставки прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. Соціалістична партія лідирує в опитуваннях громадської думки.

Португалія йде на треті за майже три роки вибори після скандальної відставки прем'єра

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголосив у четвер про проведення дострокових парламентських виборів 18 травня - третіх національних виборів майже за три роки - після скандальної відставки прем'єр-міністра Луїша Монтенегру, при цьому Соціалістична партія лідирує в опитуваннях громадської думки, пише УНН з посиланням на AFP.

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Президент країни заявив, що хоче діяти швидко, щоб уникнути тривалої нестабільності, додавши в телевізійному зверненні, що 18 травня є "бажаною датою для більшості сторін".

Ребелу де Соуза зустрівся з лідерами партії в середу, а раніше в четвер скликав засідання Державної ради, яка в основному складається з політичних лідерів, для консультацій перед розпуском парламенту.

"Цих виборів ніхто не очікував і не хотів їх проводити" в період напружених міжнародних конфліктів, сказав він, закликаючи партії зосередити свої кампанії на проблемах, "які хвилюють португальців у їхньому повсякденному житті", таких як економіка та охорона здоров’я.

Монтенегру пішов у відставку у вівторок після того, як його правоцентристський уряд меншості втратив вотум довіри. Лідер Соціал-демократичної партії (PSD) боровся з нападками щодо державних контрактів, які належать компаніям його родини.

Соціалістична партія отримала більшість на парламентських виборах у січні 2022 року. Але через скандали партія втратила більшість на позачергових виборах у березні 2024 року.

Лідер Соціалістичної партії Антоніу Кошта пішов у відставку після розслідування його ролі в укладанні державних контрактів. Він заперечував будь-які правопорушення і минулого року став головою Європейської ради.

Португальський прем’єр йде у відставку на тлі корупційного скандалу07.11.23, 22:09 • 59093 перегляди

Опитування громадської думки, опубліковане у вівторок газетою Diario de Noticias, показало, що соціалісти трохи попереду щодо намірів проголосувати - 30,8 відсотка.

Правоцентристська група "Демократичний альянс", очолювана Монтенегру, отримала 25,8 відсотка, за нею йде крайня права партія Chega з приблизно 17 відсотками.

Монтенегру заявив, що знову балотуватиметься на посаду прем'єр-міністра на виборах.

Політолог Антоніу Кошта Пінто з Лісабонського університету сказав, що заклик до виборів Ребелу де Соузи, також лояльного до PSD, був свого роду тактичним "відступом".

Це було спрямовано на те, щоб уникнути офіційного розслідування передбачуваного конфлікту інтересів Монтенегру та спробувати дозволити йому "політично вижити", сказав аналітик.

Суперечка, яка призвела до падіння Монтенегру, була зосереджена навколо сервісної компанії, що належить його дружині та дітям, яка має контракти з низкою приватних фірм, у тому числі з тією, яка отримала державні концесії.

Колишній прем'єр-міністр заявив, що сімейний бізнес тепер належатиме виключно його дітям, але опозиція наполягла на тому, щоб він надав додаткові подробиці.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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