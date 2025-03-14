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Португалия идет на третьи за почти три года выборы после скандальной отставки премьера

Киев • УНН

 • 12638 просмотра

Президент Португалии объявил досрочные парламентские выборы на 18 мая после отставки премьер-министра Луиша Монтенегру. Социалистическая партия лидирует в опросах общественного мнения.

Португалия идет на третьи за почти три года выборы после скандальной отставки премьера

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза объявил в четверг о проведении досрочных парламентских выборов 18 мая - третьих национальных выборов почти за три года - после скандальной отставки премьер-министра Луиша Монтенегру, при этом Социалистическая партия лидирует в опросах общественного мнения, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Президент страны заявил, что хочет действовать быстро, чтобы избежать длительной нестабильности, добавив в телевизионном обращении, что 18 мая является "желаемой датой для большинства сторон".

Ребелу де Соуза встретился с лидерами партии в среду, а ранее в четверг созвал заседание Государственного совета, который в основном состоит из политических лидеров, для консультаций перед роспуском парламента.

"Этих выборов никто не ожидал и не хотел их проводить" в период напряженных международных конфликтов, сказал он, призывая партии сосредоточить свои кампании на проблемах, "которые волнуют португальцев в их повседневной жизни", таких как экономика и здравоохранение.

Монтенегру ушел в отставку во вторник после того, как его правоцентристское правительство меньшинства потеряло вотум доверия. Лидер Социал-демократической партии (PSD) боролся с нападками в отношении государственных контрактов, принадлежащих компаниям его семьи.

Социалистическая партия получила большинство на парламентских выборах в январе 2022 года. Но из-за скандалов партия потеряла большинство на внеочередных выборах в марте 2024 года.

Лидер Социалистической партии Антониу Кошта ушел в отставку после расследования его роли в заключении государственных контрактов. Он отрицал какие-либо правонарушения и в прошлом году стал председателем Европейского совета.

Португальский премьер уходит в отставку на фоне коррупционного скандала07.11.23, 22:09 • 59093 просмотра

Опрос общественного мнения, опубликованный во вторник газетой Diario de Noticias, показал, что социалисты немного впереди в отношении намерений проголосовать - 30,8 процента.

Правоцентристская группа "Демократический альянс", возглавляемая Монтенегру, получила 25,8 процента, за ней следует крайняя правая партия Chega с примерно 17 процентами.

Монтенегру заявил, что снова будет баллотироваться на должность премьер-министра на выборах.

Политолог Антониу Кошта Пинто из Лиссабонского университета сказал, что призыв к выборам Ребелу де Соузы, также лояльного к PSD, был своего рода тактическим "отступлением".

Это было направлено на то, чтобы избежать официального расследования предполагаемого конфликта интересов Монтенегру и попытаться позволить ему "политически выжить", сказал аналитик.

Спор, который привел к падению Монтенегру, был сосредоточен вокруг сервисной компании, принадлежащей его жене и детям, которая имеет контракты с рядом частных фирм, в том числе с той, которая получила государственные концессии.

Бывший премьер-министр заявил, что семейный бизнес теперь будет принадлежать исключительно его детям, но оппозиция настояла на том, чтобы он предоставил дополнительные подробности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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