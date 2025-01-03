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У Польщі на протесті фермерів помітили одного з лідерів антиукраїнської партії

У Польщі на протесті фермерів помітили одного з лідерів антиукраїнської партії

Київ • УНН

 • 26604 перегляди

У Варшаві тисячі фермерів протестують проти Зеленого ладу та імпорту з України біля представництва Єврокомісії. На акції помічені політики з "Конфедерації" та "Права і справедливості".

На протесті фермерів у Варшаві помітили політиків, зокрема, одного з лідерів антиукраїнської партії "Конфедерація" Гжегожа Брауна та Кароля Навроцького – кандидата в президенти, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість". Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свободу.

Повідомляється, що у Варшаві триває протест фермерів, кілька тисяч людей 3 січня зібралися біля представництва Єврокомісії. Фермери традиційно створювали шум спеціальними трубками, скандували "Геть Зелений лад" (ідеться про посилення екологічних вимог до сільгоспвиробництва) та "Польща для поляків".

Протестувальники мають п’ять вимог. Найголовніші стосуються угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та країнами південноамериканського економічного союзу Меркосур, Зеленого ладу та імпорту української агропродукції до Польщі.

"Торік протестували і в цьому далі протестуємо, бо нічого змінилося, нічого не вирішилося. Навіть навпаки. Доходить до умов із країнами Меркосуру, яка спричинить занепад фермерства ЄС", – каже один із лідерів фермерського протесту Томаш Обшанський.

На протесті фермерів кореспондентка Радіо Свобода помітила політиків, зокрема, одного з лідерів антиукраїнської партії "Конфедерація" Гжегожа Брауна та кандидата в президенти Кароля Навроцького, якого підтримує партія "Право і справедливість".

Повідомляється, що поки вони давали інтерв'ю та фотографувалися з прихильниками, з натовпу лунали вигуки "Кароль наступний президент Польщі".

Від представництва Єврокомісії фермери вирушили до оперного театру. Місце невипадкове, там о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) розпочнеться урочиста церемонія відкриття польського головування в ЄС. Там, зокрема, будуть премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та голова Європейської Ради Антоніу Кошта. Тож фермери сподіваються почути від них якусь реакцію на свої вимоги.

Протести фермерів часто супроводжуються порушеннями громадського порядку, сутичками з поліцією, також торік біля уряду вони розлили гній. Місто посилено патрулює поліція, щоб уникнути провокацій.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 3 січня, у Варшаві пройде великий протест фермерів, організований під егідою Об’єднання аграрних організацій. 

УНН писав, що Україна стала заручницею внутрішньополітичних дискусій у Польщі, де українська продукція використовується як інструмент у суперечках.

Востаннє, польські фермери блокували кордон 23 листопада, через внутрішньополітичні проблеми Польщі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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