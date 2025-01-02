Польські фермери готують масштабний протест у Варшаві. Одна з вимог - зупинити імпорт з України

У п’ятницю, 3 січня, у Варшаві пройде великий протест фермерів, організований під егідою Об’єднання аграрних організацій. Про це пише Farmer.pl, передає УНН.

Деталі

Спочатку учасники зберуться біля представництва Європейської комісії, а потім вирушать до Національного театру.

Основні вимоги протестувальників

Організатором акції виступило Об’єднання аграрних організацій, яке об’єднує провідні польські аграрні профспілки та асоціації, зокрема:

• NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność",

• Związek Zawodowy Rolników "Samoobrona",

• Крайову раду сільськогосподарських палат,

• Польський мисливський союз,

• Інститут сільського господарства,

• та ще понад 15 організацій.

Протест спрямований проти політики Європейського Союзу та її лідерки Урсули фон дер Ляєн, яку фермери звинувачують у руйнівних реформах.

"Усі аграрні організації, які є в нашій країні, будуть протестувати проти шкідливої політики Європейського Союзу, проти пані Урсули фон дер Ляєн, яка нав'язує цей тон політики, через яку наші господарства будуть змушені закриватися", — сказав Томаш Обжанський, голова NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Гасло протесту — "5 x STOP". Ось основні вимоги:

• зупинити угоду Mercosur,

• зупинити "Зелену угоду",

• зупинити імпорт з України,

• зупинити знищення польських лісів і мисливства,

• зупинити руйнування польської економіки.

Марш протесту через центр Варшави

Захід розпочнеться о 14:00 біля будівлі представництва Європейської комісії на вулиці Ясна. Далі учасники маршу вирушать до Національного театру, де о 19:00 відбудеться урочиста церемонія з нагоди початку головування Польщі в Раді ЄС.

Деміан Муравець з Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników (організація польських фермерів - ред.) повідомив, що протестувальники будуть на місці до вечора, щоб гідно зустріти Урсулу фон дер Ляєн. Він зазначив, що це є їхньою відповіддю на її політику, яка, на їхню думку, знищує польські фермерські господарства.

Протест триватиме до завершення вечірніх заходів.

Додамо

Фермери вважають, що "Зелена угода" та інші екологічні ініціативи, які спрямовані на зниження викидів CO2 і впровадження жорстких стандартів для сільського господарства, призведуть до великих витрат на модернізацію їхніх господарств, що для дрібних фермерів може стати непосильним. Однак європейські чиновники наголошують, що ці ініціативи мають на меті збереження довкілля та забезпечення довгострокової економічної стабільності, що важливо для уникнення кліматичних катастроф.

Іншою причиною протесту стало занепокоєння фермерів щодо імпорту дешевих українських товарів. Вони вважають, що це створює нерівну конкуренцію, оскільки низькі витрати на виробництво в Україні дозволяють продавати продукцію за зниженими цінами. Проте для ЄС імпорт з України став важливим для продовольчої безпеки, особливо після війни, і є частиною економічної підтримки України.

Протест також спрямований проти політики Урсули фон дер Ляєн, яку фермери звинувачують у прийнятті рішень, які шкодять польським господарствам. Однак ці ініціативи ЄС зменшують негативний вплив сільського господарства на довкілля, що є важливим для сталого розвитку сільського господарства в Європі.

Нагадаємо

УНН писав, що Україна стала заручницею внутрішньополітичних дискусій у Польщі, де українська продукція використовується як інструмент у суперечках.

Востаннє, польські фермери блокували кордон 23 листопада, через внутрішньополітичні проблеми Польщі.