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Польские фермеры готовят масштабный протест в Варшаве. Одно из требований - остановить импорт из Украины

Польские фермеры готовят масштабный протест в Варшаве. Одно из требований - остановить импорт из Украины

Киев  •  УНН

 • 923 просмотра

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3 января в Варшаве состоится протест фермеров под лозунгом "5 x STOP" против политики ЕС и Урсулы фон дер Ляйен. Участники выступают против "Зеленого соглашения", импорта из Украины и других инициатив ЕС.

В пятницу, 3 января, в Варшаве пройдет большой протест фермеров, организованный под эгидой Объединения аграрных организаций. Об этом пишет Farmer.pl, передает УНН.

Детали

Сначала участники соберутся возле представительства Европейской комиссии, а затем отправятся к Национальному театру.

Основные требования протестующих

Организатором акции выступило Объединение аграрных организаций, которое объединяет ведущие польские аграрные профсоюзы и ассоциации, в частности:

- НСЗС индивидуальных фермеров "Солидарность",

- Профсоюз фермеров "Самооборона",

- Краевой совет сельскохозяйственных палат,

- Польский охотничий союз,

- Институт сельского хозяйства,

- и еще более 15 организаций.

Протест направлен против политики Европейского Союза и ее лидера Урсулы фон дер Ляйен, которую фермеры обвиняют в разрушительных реформах.

"Все аграрные организации, которые есть в нашей стране, будут протестовать против вредной политики Европейского Союза, против госпожи Урсулы фон дер Ляйен, которая навязывает этот тон политики, из-за которой наши хозяйства будут вынуждены закрываться", - сказал Томаш Обжанский, председатель NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność".

Лозунг протеста - "5 x STOP". Вот основные требования:

- остановить соглашение Меркосур,

- остановить "Зеленое соглашение",

- остановить импорт из Украины,

- остановить уничтожение польских лесов и охоты,

- остановить разрушение польской экономики.

Марш протеста через центр Варшавы

Мероприятие начнется в 14:00 у здания представительства Европейской комиссии на улице Ясная. Далее участники марша отправятся в Национальный театр, где в 19:00 состоится торжественная церемония по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС.

Демиан Муравец из Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników (организация польских фермеров - ред.) сообщил, что протестующие будут на месте до вечера, чтобы достойно встретить Урсулу фон дер Ляйен. Он отметил, что это является их ответом на ее политику, которая, по их мнению, уничтожает польские фермерские хозяйства.

Протест продлится до завершения вечерних мероприятий.

Добавим

Фермеры считают, что "Зеленое соглашение" и другие экологические инициативы, направленные на снижение выбросов CO2 и внедрение жестких стандартов для сельского хозяйства, приведут к большим затратам на модернизацию их хозяйств, что для мелких фермеров может стать непосильным. Однако европейские чиновники подчеркивают, что эти инициативы имеют целью сохранение окружающей среды и обеспечение долгосрочной экономической стабильности, что важно для избежания климатических катастроф.

Другой причиной протеста стало беспокойство фермеров относительно импорта дешевых украинских товаров. Они считают, что это создает неравную конкуренцию, поскольку низкие затраты на производство в Украине позволяют продавать продукцию по сниженным ценам. Однако для ЕС импорт из Украины стал важным для продовольственной безопасности, особенно после войны, и является частью экономической поддержки Украины.

Протест также направлен против политики Урсулы фон дер Ляйен, которую фермеры обвиняют в принятии решений, которые вредят польским хозяйствам. Однако эти инициативы ЕС уменьшают негативное влияние сельского хозяйства на окружающую среду, что является важным для устойчивого развития сельского хозяйства в Европе.

Напомним

УНН писал, что Украина стала заложницей внутриполитических дискуссий в Польше, где украинская продукция используется как инструмент в спорах. 

Последний раз, польские фермеры блокировали границу 23 ноября, из-за внутриполитических проблем Польши. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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